Еврокомиссия будет судиться с Венгрией из-за скандального закона: все подробности

Европейская комиссия подает в суд на Венгрию из-за положения ее резонансного закона о "защите суверенитета". По мнению чиновников, закон нарушает фундаментальные права и демократические ценности Евросоюза.

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О направлении иска сообщила пресс-служба Европейской комиссии в четверг, 3 октября. Дело будет разрешать Суд Европейского Союза.

Парламент Венгрии принял закон о создании Управления по защите суверенитета, задачей которого является расследование конкретных видов деятельности, осуществляемых в интересах другого государства и может нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии. А также расследование действий организаций, с использованием иностранного финансирования якобы влияющих на результаты выборов или волеизъявление избирателей.

При этом закон предоставляет очень мощные компетенции и инструменты для ведения такого процесса. При расследовании чиновники могут конфисковать практически любые документы, данные или носители данных. Другие спорные положения закона включают также заключение за получение средств из-за границы для политической деятельности.

В феврале 2024 года комиссия направила Венгрии письмо с официальным уведомлением о своих беспокойствах.

Признав ответ Венгрии неудовлетворительным, в мае 2024 года комиссия направила обоснованный вывод, в котором повторила жалобы о нарушении этим законом законодательства ЕС.

В ответ на этот аргументированный вывод Венгрия заявила, что закон о "защите суверенитета" не нарушает права ЕС, и что высказанные беспокойства необоснованны.

После тщательной оценки ответа венгерских властей комиссия считает, что большинство выявленных жалоб остаются без ответа.

Эти жалобы касаются нескольких фундаментальных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС: права на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения мнений и информации, свободы объединений, права на адвокатскую тайну, а также презумпции невиновности, что предусматривает право не свидетельствовать против себя.

Комиссия также считает, что закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах и законодательство ЕС о защите данных.

Венгерские общественные организации выступили против закона, назвав его разрешающим венгерским властям фактически преследовать кого-либо за инакомыслие.

Негативное заключение по закону также предоставила Венецианская комиссия Совета Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европарламенте призвали приостановить членство Венгрии в Шенгенской зоне. Евродепутаты таким образом отреагировали раскритиковали решение Будапешта распространить схему получения венгерской "Национальной карты" на граждан государства-агрессора России и Беларуси. Евродепутаты подчеркнули, что Москва и Минск представляют угрозу всему Европейскому Союзу.

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