Госдеп США призвал КНДР придерживаться международных обязательств и прекратить переговоры с Россией насчет оружия

В Государственном департаменте США призвали Северную Корею прекратить переговоры со страной-агрессором Россией по поводу возможных поставок оружия Москве. Так в ведомстве отреагировали на информацию о предстоящей встрече диктаторов КНДР и РФ.

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Об этом заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател во вторник, 5 сентября, передает CNN. Он также признал, что переговоры по поводу оружия между Москвой и Пхеньяном "активно продвигаются".

Пател напомнил, что в прошлом месяце российский министр обороны Сергей Шойгу посетил КНДР, чтобы попытаться убедить власти этой страны продать России артиллерийские боеприпасы. У США есть информация о том, что Ким Чен Ын ожидает, что эти дискуссии будут продолжаться, в том числе и в формате дипломатического взаимодействия на уровне лидеров двух государств.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры по поводу оружия с Россией и придерживаться публичного обязательства не предоставлять и не продавать оружие России, взятого Пхеньяном", – сказал представитель Госдепа.

Он также отметил эффективность санкций США, из-за которых Россия "была вынуждена отчаянно искать по всему миру" оружие, которое можно было использовать в войне в Украине.

В свою очередь Пентагон также призвал Северную Корею воздержаться от продажи боеприпасов и оружия России. "Такая продажа нарушит многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и продолжит ненужные страдания украинских мирных жителей, пострадавших от агрессивной войны России в Украине", – сказал спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Напомним, что, по данным СМИ, в сентябре 2023 года Российскую Федерацию с официальным визитом может посетить лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Предварительно, он планирует приехать из Пхеньяна, столицы своей страны, во Владивосток (РФ) на бронепоезде и встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения поставок оружия Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, США получили информацию о том, что Россия и КНДР наращивают военно-техническое сотрудничество. Они уже "серьезно продвинулись" в вопросе поставок Пхеньяном оружия, которое Москва планирует использовать в войне против Украины.

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