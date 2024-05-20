Госдеп США: мы будем конфисковывать российские активы
В Государственном департаменте США заявили о намерении воспользоваться правом на конфискацию активов РФ. В настоящее время продолжается работа с партнерами по "Большой семерке" с целью направить изъятые средства на возмещения ущерба Украине, нанесенного российской агрессией.
Соответствующее заявление было обнародовано 19 мая на странице Госдепа в соцсети X. "Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться", – говорится в публикации.
Также в министерстве процитировали госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что Россия "должна заплатить за восстановление разрушенного Путиным".
Блинкен также заявил о работе с партнерами по "Большой семерке" в данном направлении:
"Мы работаем с партнерами по G7, чтобы добиться того, чтобы обездвиженные суверенные активы РФ использовались для возмещения ущерба, который Путин продолжает наносить Украине".
Как сообщал OBOZ.UA:
– На днях Эстония первой в мире позволила использовать замороженные санкциями активы граждан РФ для восстановления Украины. За принятие соответствующего закона проголосовали 65 депутатов, против – трое.
– Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер ранее рассказала, что для конфискации активов РФ необходимо коллективное решение всех стран, заморозивших их в своих финучреждениях. Поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро, объяснила она.
– В МВФ заявили, что решения о конфискации активов РФ должны быть приняты соответствующими органами стран, где они размещены. Там пообещали следить за развитием событий, чтобы оценить влияние на международную финансовую систему.
– Суд в РФ заморозил миллионные активы немецких Deutsche Bank, Commerzbank и итальянского UniCredit по иску компании "РусХимАльянс", совместного предприятия "Газпрома". Решение стало частью более широкого юридического конфликта, вызванного санкциями ЕС и прекращением контрактов с европейскими компаниями.
– Правительство Италии соберется на совещание для обсуждения ситуации.
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