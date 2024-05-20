Госдеп США: мы будем конфисковывать российские активы

В Государственном департаменте США заявили о намерении воспользоваться правом на конфискацию активов РФ. В настоящее время продолжается работа с партнерами по "Большой семерке" с целью направить изъятые средства на возмещения ущерба Украине, нанесенного российской агрессией.

Соответствующее заявление было обнародовано 19 мая на странице Госдепа в соцсети X. "Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться", – говорится в публикации.

Также в министерстве процитировали госсекретаря Энтони Блинкена, который заявил, что Россия "должна заплатить за восстановление разрушенного Путиным".

Блинкен также заявил о работе с партнерами по "Большой семерке" в данном направлении:

"Мы работаем с партнерами по G7, чтобы добиться того, чтобы обездвиженные суверенные активы РФ использовались для возмещения ущерба, который Путин продолжает наносить Украине".

Как сообщал OBOZ.UA:

– На днях Эстония первой в мире позволила использовать замороженные санкциями активы граждан РФ для восстановления Украины. За принятие соответствующего закона проголосовали 65 депутатов, против – трое.

– Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер ранее рассказала, что для конфискации активов РФ необходимо коллективное решение всех стран, заморозивших их в своих финучреждениях. Поэтому не стоит ожидать, что это произойдет быстро, объяснила она.

– В МВФ заявили, что решения о конфискации активов РФ должны быть приняты соответствующими органами стран, где они размещены. Там пообещали следить за развитием событий, чтобы оценить влияние на международную финансовую систему.

– Суд в РФ заморозил миллионные активы немецких Deutsche Bank, Commerzbank и итальянского UniCredit по иску компании "РусХимАльянс", совместного предприятия "Газпрома". Решение стало частью более широкого юридического конфликта, вызванного санкциями ЕС и прекращением контрактов с европейскими компаниями.

– Правительство Италии соберется на совещание для обсуждения ситуации.

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