Городской голова Эдинбурга ушел в отставку из-за обвинений в притязаниях к украинским беженкам: что происходит

Глава городского совета Эдинбурга, представитель партии лейбористов Кэмми Дэй подал в отставку после того, как его обвинили в ненадлежащем поведении беженцев из Украины. Полиция Шотландии начала расследование на основании жалобы, поданной 22 октября.

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Об этом сообщило BBC. Дей в своем заявлении отметил, что последние события усложняют выполнение его должностных обязанностей.

"Недавние комментарии относительно моей личной жизни отвлекают от важной работы, которую совет делает для жителей Эдинбурга. Вот почему для меня пора уйти с поста лидера", - заявил он.

По словам Кэмми Дэя, правоохранители с ним пока не связывались, но готов полностью с ними сотрудничать.

Полиция Шотландии подтвердила, что ведет дело о ненадлежащем поведении мэра.

Как сообщают местные таблоиды, Дэй находил украинок в приложениях для знакомств. Он отправлял им сообщения в социальных сетях с откровенными вопросами.

Одна из украинок рассказала BBC Scotland News, что Дэй преследовал ее сообщениями в соцсетях, задавал откровенные сексуальные вопросы. Также он настойчиво предлагал ей встретиться "по бокалам вин". Женщина призналась, что чувствовала себя неудобно из-за этих сообщений, она испытывала давление из-за его статуса, опасалась влияния мэра.

Полиция Шотландии сообщила, что получила жалобу о ненадлежащем поведении 22 октября и начала расследование. Ранее в этом году также поступал подобный отчет, но тогда не было установлено уголовное преступление.

Представители Шотландской национальной партии (SNP), Консервативной и Либерально-демократической партий призвали Дея сложить полномочия.

Партия лейбористов приостановила членство Кэмми Дэя до завершения расследования.

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