Google Maps изменил название Мексиканского залива на Американский для пользователей в США

Google Maps обновил свои карты, изменив название Мексиканского залива на Американский для пользователей в США. Это произошло после того, как Федеральный совет по географическим названиям официально принял переименование в соответствии с одним из указов Дональда Трампа.

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Решение не влияет на то, как залив называют другие страны. Об этом сообщает издание USA TODAY.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо уже заявила, что будет игнорировать это изменение и в шутку предложила называть США "Мексиканской Америкой". В то же время для мексиканских пользователей Google Maps останется старое название, а для остального мира будет двойное обозначение.

Переименование официально вступило в силу после того, как название было внесено в централизованную информационную систему географических названий правительства США. Впервые Трамп анонсировал это решение 4 февраля, когда во время перелета над Персидским заливом на борту Air Force One объявил этот день первым в истории Днем Американского залива. Министр внутренних дел США Даг Бургум в тот же день опубликовал карту с обновленным названием.

Международная практика заключается в том, чтобы использовать любую топонимию, предпочитаемую страной, к которой принадлежит определенный географический объект, но залив касается Мексики, Соединенных Штатов, Кубы и нескольких других островных государств.

Есть прецедент для разных названий для тех же мест: спорная цепь островов у побережья Южной Америки известна британцам как Фолклендские острова, тогда как Аргентина, также претендующая на острова, называет их Мальвинскими островами. Аргентина вторглась на острова в 1982 году, вызвав ожесточенное двухмесячное сражение, выигранное британцами.

Это не первый случай, когда США изменяют географические названия вопреки международной практике. Например, в 2015 году администрация Барака Обамы официально переименовала гору Мак-Кинли на Денале. Однако Трамп, став президентом, вернул старое название, назвав решение Обамы "оскорблением" памяти 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли.

Переименовывая Денали, Трамп особо подчеркнул "расширение территориального достояния" Мак-Кинли. Республиканец в разных формах добавил в Соединенные Штаты Пуэрто-Рико, Гуам, Филиппины и Гавайи.

А Трамп заявил, что хочет аннексировать Гренландию, предположил, что Канада должна стать 51-м штатом и угрожал вторгнуться в Панаму, чтобы вернуть Панамский канал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в прошлом году американцы импортировали из Мексики овощи на 9,9 миллиарда долларов, а фруктов и замороженных соков на 11 миллиардов долларов. Поэтому пошлины, которые приказал ввести Трамп, коснутся 43% импорта США, что может привести к удорожанию ряда продуктов, включая продукты, электронику, автомобили, топливо, ноутбуки и нефть.

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