'Голова Польши является счастьем': Туск - об источнике силы для Европы в 'сложный момент истории'

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что председательство его страны в Совете ЕС на фоне нынешних вызовов является "настоящим счастьем" для Европы. Он выделил ключевые элементы, обеспечивающие мощь Европы.

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Об этом он сказал во время торжественной церемонии открытия польского председательства, которая прошла 3 января в Варшаве. Туск подчеркнул, что для европейских стран сейчас жизненно важно найти источники своей силы, ведь от этого зависит их будущее.

"Европо, тебе повезло, что в этот трудный момент истории Польша выполняет миссию председательства, ведь мы хорошо знаем, что нам нужно найти в себе силу", – сказал он.

Премьер-министр Польши выделил ключевые составляющие, определяющие мощность Европы: безопасность, конкурентоспособность, инновации, смелость, лидерство и воображение. По его словам, именно эти качества позволят Европе снова стать тем, чем она всегда гордилась.

"Если Европа будет бессильна, то она не выживет. Если Европа найдет источники своей силы, то снова станет тем, чем мы гордились веками, а также в последние годы", – подчеркнул Туск.

Глава польского правительства добавил, что "Европа имеет счастье", что в такой сложный момент истории именно Польша будет председательствовать в ЕС, ведь она хорошо знает, как обрести веру и надежду в собственную силу.

Туск также подчеркнул, что Польша полна решимости сделать все возможное, чтобы защитить европейские ценности, избежав высочайшей цены за свободу и суверенитет. Он напомнил, что некоторые страны уже платят за эти идеалы кровью и отметил, что свобода, суверенность и культура остаются основами величия Европы, ради которых следует бороться.

"Некоторые сегодня за это платят своей кровью, что источниками величия Европы есть свобода, чувство суверенности, наша культура, и все это стоит усилий", – констатировал Туск.

Стоит отметить, что полгода, на которые с 1 января Польша получает председательство в Евросоюзе, приходятся на начало второго срока в США Дональда Трампа, возвращение которого пока не обещает Европе ничего хорошего, и решающий период российско-украинской войны, когда помощь ЕС может стать главным рычагом для Украины, учитывая, что Трамп угрожает ее прекратить.

На фоне скандалов последнего председательства в ЕС Венгрии, когда из-за деструктивного поведения венгерского премьер-министра Орбана некоторые страны союза даже по-настоящему требовали досрочно отменить его, передачу полномочий от Будапешта в Варшаву вполне можно считать положительным шагом как для ЕС, так и для Украины. О том, чего ждать от председательства Польши в ЕС – в материале OBOZ.UA.

Напомним, польский премьер-министр Дональд Туск во Львове, посетивший 17 декабря, заявил, что его государство не может отдать Украине "все". Потому что Польша, по его мнению, "в каком-то смысле тоже прифронтовая" страна.

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