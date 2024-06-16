'Голос Африки на Саммите для нас очень важен': Зеленский провел встречу с президентом Ганы. Фото

На саммите мира в Швейцарии президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Гана (страна в Западной Африке) Наной Акуфо-Аддо. Глава украинского государства подчеркнул, что голос Африки на этом мероприятии крайне важен.

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О встрече лидеров рассказали на сайте Офиса президента. Зеленский отметил, что Гана с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В частности, страна проявляет свою позицию по поддержке нашего государства во время голосования за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Как добавили в ОП, Зеленский и Нана Акуфо-Аддо обсудили следующие шаги по реализации Формулы мира и возможности провести встречу, посвященную одному из ее пунктов.

Президенты поручили командам обоих государств начать практическую работу по обеспечению экспорта сельскохозяйственной продукции в Гану.

Отметим, что на пресс-конференции по итогам второго дня Саммита мира в Швейцарии президент Ганы подчеркнул, что Африка стала жертвой конфликта. Нарушение цепей поставок и блокада Черного моря имели "ужасное последствие для нашей экономики", сказал Нана Акуфо-Аддо.

Он отметил, что Гана осуждает российскую агрессию против Украины и назвал украинскую Формулу мира – ключевой рамкой для достижения мира, включающей прекращение боевых действий и вывод российских войск и восстановление украинской территориальной целостности.

По его словам, последствия российско-украинского конфликта являются далеко идущими, они нарушают глобальные цепи поставок, дестабилизируют рынки, а также усугубляют экономическую ситуацию для миллионов людей.

"Африканский континент пострадал особенно. У нас и без того уязвимые экономики после пандемии коронавируса, мы пережили дополнительные ограничения из-за этого конфликта. Блокада Черного моря привела к значительному недостатку продовольствия и росту цен, распространению продовольственного кризиса во всех странах Африки, поскольку эти государства должны как-то кормить свое население", – подчеркнул Акуфо-Аддо.

Как сообщал OBOZ.UA, свои подписи под совместным коммюнике по итогам Саммита мира в Швейцарии оставили делегации 80 стран и четыре организации. В мероприятии приняли участие 101 делегация.

Владимир Зеленский 16 июня выступил на пресс-конференции, подводя итоги двухдневного Саммита мира в Швейцарии. Гарант подчеркнул, что Украина не хочет "мира за кулисами" – все лидеры-участники саммита могли высказать свое мнение и обсудить его.

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