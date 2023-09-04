Глаз закрывает повязка: Шольц впервые показал, как выглядит после травмы, полученной на пробежке

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц показал свое фото с ранами на лице и черной повязкой, закрывающей правый глаз. Политик получил травму, упав во время пробежки.

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Свой снимок в "новом образе" 65-летний канцлер ФРГ обнародовал в Instagram 4 сентября. Он пошутил, что ждет мемы о себе, и отметил: "Выглядит хуже, чем есть на самом деле!".

"Спасибо за добрые пожелания", – написал глава немецкого правительства.

3 сентября Шольцу пришлось отменить официальный визит в Гессен (федеральная земля в Германии) из-за полученных повреждений.

Сообщается, что он оступился и упал во время пробежки в его родном городе Постдам в конце прошлой недели. Политик бегает регулярно, примерно трижды в неделю, отметили немецкие СМИ.

По данным BILD, правый глаз Шольца сильно опух, но он не поврежден. Источник рассказал изданию, что канцлер споткнулся и упал лицом вниз. Первую помощь ему оказали телохранители. В качестве меры предосторожности Шольц провел воскресенье в своей квартире в Потсдаме.

Уже в этот понедельник немецкий канцлер хочет, как обычно, вернуться в свой офис в канцелярии и прийти на встречи. В частности, принять участие в мероптиятии, организованном газетой СДПГ "Форвартс" вечером 4 сентября в Берлине. Также у него запланированы выступления на Международном автосалоне в Мюнхене (откроется во вторник) и на общих дебатах в Бундестаге (в среду утром).

Как писал OBOZREVATEL, в BILD заявили, что решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus затягивает именно Шольц. Федеральный канцлер боится, что ВСУ начнут применять это вооружения для ударов по территории страны-агрессора России.

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