Главы внешнеполитических ведомств США и Британии обсудили дальнейшую помощь Украине: о чем договорились

Во вторник, 2 января, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провел разговор со своим британским коллегой, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Среди прочего, они обсудили продолжение помощи Украине, которая дает отпор российской агрессии.

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Об этом сообщили на сайте Государственного департамента США. Главы внешнеполитических ведомств говорили о "продолжении американо-британских усилий для помощи Украине в защите от агрессии России".

Помимо войны в Украине Блинкен и Камерон обсудили также конфликт Израиля и террористов ХАМАС, подняв вопросы улучшения защиты гражданского населения и доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

"Они также обсудили важность коллективных многосторонних действий по преодолению угроз глобальным интересам, связанным с поддерживаемыми Ираном нападениями хуситов на коммерческое судоходство в Красном море", – добавили в Госдепе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во вторник, 2 января, провели первые в 2024 году телефонные переговоры. Кроме прочего, они обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление противовоздушной обороны и дальнобойных способностей ВСУ.

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