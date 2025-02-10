'Главным вопросом будет война в Украине': Рубио подтвердил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности, и что главным вопросом встречи будет война в Украине. Мероприятие будет проходить с 14 по 16 февраля.

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Об этом он сказал в понедельник, 10 февраля в интервью Скотту Дженнингсу, ведущему подкаста Patriot на SiriusXM. По его словам, на эту конференцию едут люди со всех уголков мира, но главным вопросом для всех будет война в Украине.

Рубио подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "четко заявил, что войну в Украине нужно закончить".

"Президент Трамп ясно дал понять, что война в Украине должна закончиться. Он собирается начать прокладывать широкий путь вперед, и он хочет, чтобы эта война закончилась. Было бы в интересах всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы обсудим это с министрами иностранных дел и другими лидерами там", – сказал госсекретарь.

Он также добавил, что в Мюнхене основная цель – подтвердить эту позицию. "Хотя конференция проходит в Европе, она касается не только Европы. Там собираются лидеры со всего мира", – отметил Рубио.

Кроме того, по его словам, другой важной темой обсуждений на Мюнхенской конференции станут возможности для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году будет проходить с 14 по 16 февраля. Ожидается, что ее посетят около 60 стран, 150 министров со всего мира, а также руководители международных организаций.

Напомним, что президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Пока известно, что участие в ней примут вице-президент США Джей Ди Венс и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план для Украины на следующей неделе на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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