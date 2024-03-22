Главный министр столицы Индии арестован: что происходит

Известный индийский политик и главный министр агломерации Дели Арвинд Кейривал был арестован Агентством по финансовым преступлениям. Арест произошел за несколько недель до начала голосования на всеобщих выборах в Индии.

Об аресте Кейривала сообщила его партия, где считают, что это политическая расправа с оппозицией. В то же время в Агентстве заверили, что политика обвиняют в коррупции – министр является фигурантом дела по продаже алкоголя в Дели.

Кейривал был арестован после обыска в его доме сотрудниками Управления принудительного исполнения. Сообщается, что министр ранее "игнорировал многочисленные вызовы" по делу.

Дело касается решения местных властей от 2022 года о разрешении на продажу алкоголя частным продавцам. Считается, что правительство Дели предоставляло неправомерные преимущества части реализаторов.

В партии "Сивани Аам Аадми", лидером которой является Арвинд Кейривал, обвинили правительство страны и лично премьер-а Нарендру Моди в злоупотреблении правительственными учреждениями в политических целях. Оппозиционеры заявили, что "господин Моди боится Кейривала" и напомнили, что двое других лидеров этой партии, Санджай Сингх и Маниш Сисодия, были арестованы в прошлом году по этому же делу.

Дели является центром второй по населению городской агломерации страны. Формально город составляет одну из союзных территорий страны. Городской район Нью-Дели в пределах Дели является официальной столицей Индии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский президент Владимир Зеленский недавно разговаривал с премьером Индии Моди. Они обсудили двусторонние отношения, в том числе встречу команд и заседание Межправительственной украинско-индийской комиссии по сотрудничеству в ближайшее время в Дели.

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