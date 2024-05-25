Глава Пентагона Остин снова ляжет в больницу: что известно

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин вечером 24 мая снова будет госпитализирован из-за необходимости провести медицинскую процедуру. Это связано с проблемой мочевого пузыря, которую ранее диагностировали у чиновника.

Об этом проинформировал пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. Его заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства Штатов.

По его словам, Остину сделают плановую и минимально инвазивную нехирургическую процедуру. Она пройдет в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Пресс-секретарь добавил, что Остин определил, что он временно не сможет выполнять свои функции и обязанности во время процедуры, поэтому заместитель министра обороны Кэтлин Хикс возьмет на себя эти функции и обязанности.

"Проблема с мочевым пузырем у министра не связана с диагнозом рака и не повлияла на его положительный прогноз по раку", – говорится в сообщении.

Напомним, у министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина диагностировали рак простаты. 22 декабря его прооперировали в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, однако 1 января ему стало хуже – у главы Пентагона обнаружили инфекцию мочевыводящих путей после хирургического вмешательства.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января Ллойд Остин был госпитализирован и, в частности, провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Пентагон в течение трех дней не сообщал администрации президента Джо Байдена о состоянии Остина.