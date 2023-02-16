Глава Мюнхенской конференции заявил, что России нужна 'депутинизация'

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал условие для возрождения германо-российских отношений. По его словам, для этого страна-агрессор Россия должна провести "депутинизацию".

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Такое заявление чиновник сделал в интервью редакционной сети Германии перед конференцией по безопасности, которая стартует уже в пятницу, 17 февраля, пишет Tagesschau. Употребленный им термин основан на международном праве и готовности реализовать у себя нечто подобное денацификации в Германии после Второй мировой войны.

Хойсген отметил, что использует указанный термин, так как вся Россия полностью поддерживает диктатора Владимира Путина, развязавшего кровавую войну в Украине. При этом глава Кремля принимает все решения, в частности и относительно происходящего в росСМИ.

Глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что сейчас нет возможности вести переговоры о завершении войны в Украине с действующим президентом России, поскольку его заявления "не оставляют места для маневра".

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить в Германии 17-19 февраля. На нее не пригласили российских чиновников. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на этом мероприятии наша делегация будет продвигать три приоритетные темы. Все они касаются безопасности нашей страны, Европы и всего мира. Речь идет о военной помощи Украине, ее членстве в НАТО и будущем страны-агрессора России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– государство-террорист Россия, вероятно, готовит провокации с целью дестабилизации стран Европы, в частности во время Мюнхенской конференции по безопасности. На мероприятии среди прочего будут обсуждать российскую агрессию против Украины, и представителей РФ на нем не будет;

– в октябре 2022 года Хойсген также выступал за "депутинизацию" РФ и выплату ею репараций Украине. Нынешняя политика Кремля неприемлема, он должен "уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок".

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