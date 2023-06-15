Глава МИД Венгрии выступит на форуме в РФ: мероприятие проигнорировали все цивилизованные страны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он будет выступать на одной сцене с российскими министрами и чиновниками.

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Сийярто выступит на форуме в четверг, 15 июня, говорится в программе мероприятия. Он примет участие в панели "Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего".

Представитель МИД Венгрии Мате Пачолай подтвердил, что министр приедет на ПМЭФ. По его словам, глава МИД там будет представлять позицию, что "война и бессмысленное убийство людей должны быть немедленно прекращены и должны начаться мирные переговоры".

Кроме Сийярто участие в форуме примет бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она известна тем, что на ее свадьбе плясал российский диктатор Владимир Путин.

Отметим, что ПМЭФ является самым большим таким форумом в России, но западные лидеры и бизнесмены игнорируют его после начала российской агрессии против Украины в 2014 году. После 24 февраля 2022 года желающих участвовать в нем стало еще меньше.

В этом же году в списке гостей ПМЭФ в основном высокопоставленные должностные лица ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и Китая. При этом в программе нет иностранных чиновников рангом выше министерского, даже из стран, которые Россия считает "дружественными", за исключением первой леди Бурунди.

Так, участвовать в форуме отказались президент Бразилии Лула да Силва, лидер Сербской Республики Милорад Додик и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петер Сийярто снова набросился с критикой на Украину. Он обвинил президента Владимира Зеленского в том, что его возможные угрозы взорвать нефтепровод "Дружба" опасны для стабильности поставок нефти, а также угрожают венгерскому национальному суверенитету.

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