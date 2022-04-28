Глава МИД Британии: войска РФ должны быть изгнаны со всей территории Украины, включая Крым

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что российские войска должны быть изгнаны со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма. Победа Украины является стратегическим императивом для всего Запада.

Об этом глава британского МИД заявила во время выступления в резиденции лорд-мэра лондонского Сити, сообщает ВВС. По ее мнению, Запад должен сделать все возможное для исключения вероятности повторения подобной агрессии. Ключевые задачи:

увеличить ассигнования на оборону;

использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков;

помочь нарастить оборонные возможности не только Украины, но и других стран, которым может грозить военная агрессия со стороны России, таких как Молдова и Грузия.

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Отмечается, что выступление Трасс стало четким выражением целей Британии в этой войне, тогда как ранее позиция Лондона сводилась к размытой фразе о том, что путинское вторжение "должно потерпеть провал и этот провал должен быть очевидным".

Также по мнению Трасс, если Швеция или Финляндия примут решение о вступлении в НАТО, их необходимо будет принять как можно скорее.

Она назвала войну в Украине всеобщей войной. В связи с этим страны Запада должны усилить производство оружия и удвоить поддержку Украины, чтобы не дать России одержать победу.

"Если Путин добьется успеха, это обернется неимоверными страданиями для всей Европы и всему миру будут грозить ужасные последствия. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности", – заявила он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Лиз Трасс заявила, что Великобритания и другие страны Запада должны предоставить Киеву тяжелое вооружение и военные самолеты для борьбы против российской агрессии. Запад не может успокоиться, ведь судьба Украины – все еще на грани.