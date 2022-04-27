'Мы не можем успокоиться': Британия призвала союзников отправить в Украину военные самолеты

Великобритания и другие страны Запада должны предоставить Киеву тяжелое вооружение и военные самолеты для борьбы против российской агрессии. Запад не может успокоиться, ведь судьба Украины – все еще на грани.

Об этом, как пишет BBC, сказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она заявила, что Украина нуждается в долгосрочной военной поддержке.

Министр подчеркнула, что Запад должен быть готов "к долгому пути" к победе Украины и обязан "удвоить поддержку" страны.

Трасс заявила, что Запад "не может быть самоуспокоенным", поскольку битва за будущее Украины не окончена, а ее судьба "остается на грани".

Видео дня

"Если Путин добьется успеха, это приведет к новым невыразимым страданиям в Европе и ужасным последствиям для всего мира", – сказала Трасс.

Министр отметила, что в случае триумфа Путина "мы никогда больше не будем чувствовать себя в безопасности", поэтому Украина должна получить оружие, которое позволит ей остановить российских оккупантов.

"Тяжелое вооружение, танки, самолеты – глубоко погружаемся в наши запасы, наращиваем производство. Нам нужно сделать все это", – обратилась Трасс к странам Запада.

Она также призвала ввести новые санкции против РФ, чтобы "Путину некуда было пойти, чтобы финансировать эту ужасную войну".

"Это подразумевает прекращение импорта нефти и газа раз и навсегда", – заявила Трасс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля в Германии состоялась встреча представителей более 40 стран, в том числе и США, которые обсуждали предоставление помощи Украине для войны против России.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что по итогам встречи НАТО поставит Украине столько оружия, что ВСУ смогут вернуть и оккупированные Донбасс и Крым.