В Израиле из-за расходов на войну обсуждают досрочное повышение налогов

Министерство финансов Израиля рассматривает возможность повышения ставки налога на добавленную стоимость с 17% до 18% чуть более чем через два месяца? вместо 1 января 2025 года. Так страна надеется справиться с дефицитом в бюджете, возникшим из-за затрат на войну с ХАМАС и отражение нападения Ирана.

Ожидается, что он может быть выше 8%, хотя раньше его прогнозировали на уровне 6,6%. Казначейство также рассматривает возможность повышения ставок налога на прибыль и недвижимость в этом году, сообщает портал Ynet.

"В конце недели было внесено предложение, которое теперь будет рассматриваться, чтобы повысить ставку НДС уже с 1 июля 2024 года, а не с 1 января 2025-го. Повышение НДС вызывает рост в ценах на продукты и услуги в экономике, за исключением фруктов и овощей", – говорится в материале.

Также уже в нынешнем году в казначействе будут обсуждать предложения по повышению налога на прибыль и налога на недвижимость. Хотя чиновник ведомства подчеркнул, что это лишь предварительные идеи, потому что четкого плана повышения налогов до сих пор нет.

По его словам, учитывая изменения, произошедшие в последнее время в Израиле (когда государственный бюджет на текущий год давно утвержден), становится понятно, что дефицит будет выше как из-за продолжения войны в секторе Газы, так и недавнего противостояния с Ираном. Ныне страна вынуждена выделять больше средств на систему безопасности, в том числе и на обновление вооружения.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотри до недавнего времени были категорически против повышения налогов, но в свете последних событий, похоже, они согласились рассмотреть разные варианты уже в этом году. В первую очередь, предварительное повышение ставки НДС с 17% до 18% уже чуть более чем через два месяца", – пишет израильское издание.

Высокопоставленные должностные лица Минфина даже заявляют о неотложной необходимости создать комитет, который должен обсудить формирование плана оборонного бюджета Израиля на следующие пять лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля в Израиле прошли очередные антиправительственные протесты. Люди вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы и других городов, требуя освобождения заложников, захваченных террористами ХАМАС, и проведения новых выборов в стране.

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