Германия закрыла небо для российских авиакомпаний: названа причина

Германия предварительно закрыла свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний "Аэрофлот" и S7. На такой шаг в стране решились после отмены полетов немецкого авиаперевозчика Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения со стороны РФ.

Об этом в среду, 2 июня, сообщило издание AFP со ссылкой на полученный им официальный ответ министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ.

Ранее ожидалось, что разрешение будет получено не позднее 2 июня. Как пояснили в ведомстве, небо Германии вновь откроют для российских авиакомпаний, как только РФ выдаст разрешение на полеты Lufthansa.

Кроме того, сообщается, что компания была вынуждена отменить рейсы, запланированные на 2 июня из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, и из Франкфурта в Санкт-Петербург и обратно "из-за отсутствия согласования с властями России".

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Рейсы должны были выполняться в обход воздушного пространства Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд авиакомпаний ЕС остановили авиаперелеты над территорией Беларуси из-за скандала с Ryanair и задержанием Романа Протасевича. Речь идет о компаниях Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия) и Lufthansa (Германия).