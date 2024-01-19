Германия существенно упростила правила получения гражданства: как это касается украинских беженцев

Бундестаг одобрил поправки в закон о гражданстве. Они смягчают правила обретения двойного гражданства и сокращают сроки, после которых мигранты получают право на натурализацию.

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Об этом сообщает DW. Поправки к закону о гражданстве поддержали 382 немецких депутата партий правительственной коалиции

Против выступили оппозиционные консервативные христианские демократы (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), а также ультраправа "Альтернатива для Германии", требовавшие "сохранить ценность немецкого гражданства" и не способствовать неконтролируемой миграции.

По новому закону иностранцы смогут подавать документы на получение немецкого паспорта после пяти, а не восьми лет пребывания в Германии. А для "исключительно хорошо интегрированных в Германии" заявителей срок натурализации может составлять три года.

В то же время, процесс натурализации усложнят для людей, которые не могут удерживать себя самостоятельно или не поддерживают "свободный, демократический базовый порядок".

Федеральное правительство, инициировавшее изменения, надеется таким образом сделать Германию более привлекательной для иностранной рабочей силы. Закон также позволит стать гражданами и избирателями десяткам тысяч выходцев из Турции, многие из которых являются мигрантом в третьем поколении.

Как сообщал OBOZ.UA, изоляция российских научных институтов и попытки со стороны государства принять меры вроде запрета на отдаленную работу, произошедшие после начала широкомасштабного вторжения РФ, заставили многих ученых искать новые академические возможности за рубежом.

Но если до войны россияне ехали в США, Германию и Великобританию. После 24 февраля третье место занял Израиль: доля переездов увеличилась на 175%, а абсолютными лидерами роста стали Узбекистан, Армения, Кыргызстан и ОАЭ.

Также стало известно, что более тысячи граждан России грозит депортация из Латвии. Управление по делам гражданства и миграции подсчитало, что 1167 россиян не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в стране.

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