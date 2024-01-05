Из Латвии депортируют более тысячи россиян: что случилось и кто попадет под 'раздачу'

Более тысячи граждан России грозит депортация из Латвии. Управление по делам гражданства и миграции подсчитало, что 1167 россиян не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в стране.

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Как пишет LETA, 46 носителей традиций "русского мира" решили действовать превентивно и уехали сами. Процесс выдворения россиян из страны будет сложным, но необходимым, считают в Латвии.

Сначала россияне должны были сдать тест на знание национального языка и до 31 декабря 2023 подать заявление о выдаче разрешения на двухлетнее пребывание в Латвии.

Все, кто этого не сделал, вынуждены будут объяснить, почему они не покидают страну. В феврале эти объяснения будут рассмотрены. Если россияне не покинут Латвию в течение месяца по собственной воле, их ждет принудительная депортация.

Существует несколько уважительных причин не учить латышский язык: серьезные проблемы со здоровьем или другие причины, не зависящие от человека.

Процесс депортации россиян, не подавших документы на получение вида на жительство, будет очень сложным, считают в Сейме гражданства, миграции и общества. На то, что граждане страны-террористки будут добровольно соблюдать законы Латвии, они не надеются.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Тайланде на острове Самуи, довольно популярной азиатской стране среди российских туристов, задержан нарушитель, который на 20 месяцев просрочил свою визу. Им оказался 41-летний россиянин.

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