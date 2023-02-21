Германия призвала граждан отложить поездки в Россию до конца февраля: названы опасные регионы

Германия призвала своих граждан отложить поездки в Россию до конца февраля. Кроме того, им запрещен въезд в приграничные с Украиной административные области – Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская, Краснодарская.

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Об этом идет речь на сайте Федерального министерства иностранных дел Германии. В ведомстве отметили, что в указанных регионах ситуация "может ухудшиться мгновенно и без предупреждения из-за близости границы с Украиной".

В немецком МИДе также напомнили, что семь российских регионов, включая Москву, были переведены в состояние повышенной готовности по ступенчатой системе.

"Эти приказы предоставляют местным властям и силам безопасности полномочия вмешиваться в безопасность, останавливать, обыскивать и ограничивать движение. Сейчас нет заметных прямых последствий этих мер для граждан Германии. Однако стоит хорошо подумать, нужна ли вам сейчас поездка в Россию", – говорится в сообщении германского ведомства.

Также в министерстве напомнили – немцы должны учитывать, что банковские карты ФРГ больше не работают в стране-агрессоре, а ЕС запрещает вывозить в Россию банкноты евро за пределами личного пользования. В ведомстве напомнили и о проблемах с перелетами.

А немцев с двойным гражданством предупредили об угрожающей им опасности в России – их могут неправомерно задержать и призвать на войну против Украины.

"Немецко-российские лица с двойным гражданством должны иметь в виду, что российские власти рассматривают их только как граждан России. Это касается и возможного призыва в Вооруженные силы России. Посольство не сможет предоставить им консульскую защиту", – предупредили в Федеральном министерстве иностранных дел Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти США призвали американских граждан не путешествовать в Россию или немедленно покинуть ее территорию, соблюдая повышенную осторожность. Объяснили это рядом причин: непредсказуемыми последствиями полномасштабного вторжения РФ в Украину, риском преследований и неправомерных задержаний граждан Соединенных Штатов, ограниченными перелетами из России, препятствованием оказания помощи американцам от посольства США, а также угрозой терроризма.