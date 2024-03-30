Германия планирует возобновить производство ракет Taurus и увеличить выпуск противоракет для Patriot: что известно
Немецкий производитель оборонной техники MBDA намерен возобновить производство ракет Taurus. Также ожидается увеличение объема выпуска ракет американской системе Patriot.
Такое заявление сделал глава MBDA Томас Готтшильд. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.
По словам Готтшильда, хотя Украина пользуется другими видами вооружений для своей обороноспособности, ракеты Taurus могли бы стать дополнительным активом в текущей ситуации.
Taurus принадлежит к набору для современной войны. Пока Украина покрывает свою обороноспособность другими видами вооружений. Однако, с точки зрения украинцев, Taurus был бы важным дополнительным компонентом в сложившейся ситуации. Но еще раз повторяю: не нам решать, поставлять ли Украине и передавать ли Taurus. Это политическое решение немецкого правительства, которое я не комментирую", – заявил он.
Относительно возобновления производства Taurus, руководитель концерна отметил, что производственные линии, испытательные устройства и соответствующие цеха все еще доступны, и они могут начать производство в любой момент при условии получения новых заказов.
Готтшильд добавил, что концерн инвестирует более 200 миллионов евро в собственные предприятия в течение следующих четырех лет, чтобы расширить производственные линии, и выразил уверенность, что контракты для немецкого правительства будут выполнены.
Также он отметил, что MBDA и ее американский партнер Raytheon получили контракт на производство до 1000 ракет для системы Patriot в течение 10 лет.
Готтшильд уточнил, что это означает, что производство ракет будет происходить в Шробенхаузен, а также запланировано строительство завода по производству двигателей в Ашау.
"Первые ракеты Patriot мы поставим в течение трех лет", - подчеркнул он.
В целом он выразил надежду, что немецкое правительство пересмотрит свой подход к развитию оборонных концернов с целью улучшения обороноспособности страны и сотрудничества с европейскими производителями.
"Я вижу поворот (поворотный момент, объявленный Олафом Шольцом после вторжения РФ, – ред.) как процесс, который был запущен галопом и теперь медленно доходит до людей. Мы еще не достигли своей цели. Мы стараемся стать быстрее, но это все еще происходит с менталитетом мирного времени. Нам нужно полное переосмысление", – резюмировал Готтшильд.
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее Олаф Шольц заявил, что решение Берлина не поставлять Taurus Киеву связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО.
– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германию раздражают вопросы возможности поставки Taurus. Хотя, по его словам, немецкие власти сами поставили себя в такую ситуацию.
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