Германия должна позволить другим странам передавать Украине танки Leopard, – вице-канцлер Хабек

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабет заявил, что западные страны-партнеры, которые намерены передавать Украине танки немецкого производства Leopard в качестве военной помощи, не будут встречать препятствий от Германии. Берлин не должен мешать украинской нации защищать себя от захватчиков.

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Слова чиновника сообщили в CNN.В перспективе Украина получит первую партию танков западного производства с момента вторжения РФ.

В то же время сам министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт не исключает поставки в Украину немецких основных боевых танков типа Leopard. Запрос от Киева поступал неоднократно, но Германия не решалась делать столь решительных шагов.

"Обстоятельства, в которых мы находимся, вынуждают нас приспосабливаться к соответствующей ситуации. Однако Германия в одиночку не будет предпринимать подобных решений", – передает слова Ламбрехта Welt.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша готова передать Украине роту танков Leopard, о чем рассказал глава страны Дуда, прибыв с визитом во Львов накануне. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

При этом президент Польши добавил, что рота танков Leopard, которую Варшава передает Украине, – это небольшая и даже символическая помощь. Однако если тяжелую бронетехнику передаст целый ряд стран, то удастся создать большое танковое подразделение.

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