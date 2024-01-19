Германия активно наращивает производство боеприпасов для Украины – депутаты Бундестага

Правящая коалиция Германии делает все возможное для наращивания мощностей оборонного комплекса. В частности, производства боеприпасов для оказания Украине необходимой поддержки.

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Об этом заявили представители коалиционных партий в ходе дискуссии на тему "Усиление поддержки Украины: укрепление промышленности, стабильного наращивания производства и поставок боеприпасов". Она состоялась в Бундестаге.

Депутат Джо Вайнгартен от правящей Социал-демократической партии проинформировал, что с февраля 2022 года Германия предоставила Украине разнообразную помощь на общую сумму более 27,8 млрд евро. Военный вклад при этом был очень важен: около 6 млрд евро в 2022-2023 годах и 7,5 млрд запланировано на 2024 год.

По словам депутата, с марта 2022 года Германия передала Украине более 45 тысяч артиллерийских снарядов. К марту 2024 года будет передано такое же количество, а в период с апреля по декабрь – следующие 171,7 тысячи.

Вайнгартен подчеркнул, что таким образом в этом году поставки Украины в этой сфере будут увеличены в четыре раза. По его словам, подобные темпы производства будут продолжены и даже ускорены.

"В последние месяцы были созданы условия для подписания контрактов на поставку боеприпасов и только 3 крупнейших контракта с крупными оружейными компаниями дадут возможность поставки около 1 млн артиллерийских снарядов", – сказал политик.

Он подчеркнул, что "немецкое оружие и логистическая поддержка играют решающую роль в борьбе Украины" и Берлин признателен президенту Украины за высокую оценку немецкой помощи.

Депутат Сара Нанни из партии "Зеленых" акцентировала внимание на политическом аспекте, подчеркнув, что Германия в конце концов поняла, чего добивается Россия: "Владимир Путин хочет построить в Европе империю, в которой доминирует Россия" и при этом постоянно угрожает ядерным оружием. Поэтому так важно, чтобы ЕС и НАТО продолжали стоять на стороне Украины", – подчеркнула депутат.

Инициатором дискуссии выступила оппозиционная фракция ХДС/ХСС, которая обвинила правительственную коалицию в том, что она делает "недостаточно и медленно". В частности, депутат Норберт Рентген привел данные: Россия ежедневно применяет 10 тысяч артснарядов, тогда как Украина располагает только 2 тысячами снарядов ежесуточно.

"Отказ передать ракет Taurus является смесью нежелания СДПГ и канцлера и беспозвоночности либералов и "зеленых", предавших свои принципы", – заявил он, учитывая результаты голосования коалиции по предложению консерваторов передать такое оружие Украине.

Представители правящей коалиции забросали блоку ХДС/ХСС популизм и отсутствие конструктивных предложений на фоне непрерывной критики. Они напомнили, что именно за 16 лет у власти консерваторов произошло значительное сокращение военного производства, в частности, совсем было остановлено производство тех же ракет Taurus.

Как сообщал OBOZ.UA, российское вторжение в Украину повлияло на оборонный сектор Словакии, особенно на производителя боеприпасов ZVS Holding, одним из владельцев которого является Минобороны страны. Как сообщается, за первые семь месяцев 2023 года ZVS Holding получила 44 миллиона евро доходов по сравнению с 40 миллионами евро за весь 2022 год.

Следует отметить, что словацкий премьер Роберт Фицо до очередного избрания на должность выступал против продажи оружия Украине. Но после переизбрания он высказывает другое мнение.

"Если какая-то компания захочет производить оружие и куда-то экспортировать его, то, конечно, никто не будет препятствовать ему", – заявляет теперь политик.

Как сообщал OBOZ.UA, за исключением истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, Вооруженные силы Украины уже имеют фактически всю номенклатуру вооружений, которую может предоставить Запад. Но самое главное – не список, не определенные образцы, а их количество.

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