Парламент Словакии изменил правила экспорта оружия: как от этого выиграет Украина

Парламент Словакии большинством голосов поддержал поправку, предоставляющую Министерству обороны полномочия утверждать экспорт оружия, в том числе и в Украину.

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Как сообщает Politico, изменения в закон предусматривают прежде всего изменение порядка лицензирования экспорта оружия. Раньше это отвечало Минэкономики, отныне - только Минобороны Словакии.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова ветировала этот законопроект. По ее словам, у оборонного ведомства нет экспертных ресурсов для оценки рисков продажи оружия для международной репутации.

Вторжение РФ в Украину повлияло на оборонный сектор Словакии, особенно на производителя боеприпасов ZVS Holding, одним из владельцев которого является Минобороны страны. Как сообщается, за первые семь месяцев 2023 года ZVS Holding получила 44 миллиона евро доходов по сравнению с 40 миллионами евро за весь 2022 год.

По словам бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя, почти 100% производства боеприпасов ZVS Holding на следующие два-три года уже продано в Украину.

Словацкий премьер Роберт Фицо до очередного избрания на должность выступал против продажи оружия Украине. Но после переизбрания у него другое мнение. "Если какая-то компания захочет производить оружие и куда-то экспортировать его, то, конечно, никто не будет препятствовать ему", – говорит он.

Официально с начала полномасштабного вторжения Словакия предоставила Украине военную помощь на сумму 671 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, за исключением истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS, Вооруженные силы Украины уже фактически имеют всю номенклатуру вооружений, которую может предоставить Запад. Но самое главное – не список, не определенные образцы, а их количество.

Государства-члены НАТО продолжают инициативы поддержки украинских операций в воздушной сфере, чтобы противостоять ударам РФ. Партнеры обсуждают предоставление Киеву самолетов F-16 вместе с инструкторами для обучения пилотов.

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