Геополитическая необходимость: президент и премьер Чехии призвали ЕС не колебаться с расширением

Президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Чехии Петр Фиала выступили за расширение Европейского Союза и призвали не тянуть решение. Так, Петер Павел назвал расширение геополитической необходимостью.

Об этом сообщает Novinky.cz. Президент Чехии заявил, что Европа не должна позволять Молдове и Грузии ждать слишком долго и не оставлять их на милость России.

Также, по его словам, Европа должна готовиться к такому расширению.

"ЕС не может одинаково функционировать в составе 12 или 35 членов. Модернизация ЕС является необходимым шагом", – добавил он.

В то же время, премьер-министр Чехии Петр Фиала отметил, что в ближайшие годы Союз должен расшириться путем присоединения стран Западных Балкан, Молдовы, Грузии и Украины.

"Украина борется за свое право принадлежать нашей цивилизации, за свое право быть свободной, и в то же время от ее борьбы будут зависеть условия безопасности, в которых мы будем жить", – заявил Премьер-министр.

Он считает, что этот шаг в конечном счете также является необходимостью безопасности самого Европейского Союза.

"Дайте им этот шанс и воспользуемся возможностями, которые он принесет. Любой другой вариант хуже и для них, и для нас", – считает Фиала.

В то же время, самым большим вызовом для Европы он считает войну, которая продолжается в Украине. Фиала отметил, что Союз должен помочь Украине противостоять агрессору.

"Давайте отстаивать наши европейские ценности, безопасность, стабильность и справедливый мир", – призвал он.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что российский империализм является самой большой угрозой для Европы. Поэтому важно, чтобы Украина победила в войне, которую развязала РФ, поэтому Прага будет поддерживать Киев столько, сколько это будет нужно.

Напомним, что к чешской инициативе по приобретению боеприпасов Украине по состоянию на 16 апреля присоединились 20 государств. Прага уже нашла более миллиона единиц снарядов, которые можно было бы купить в странах, не входящих в ЕС, – ранее называлась цифра в 800 тысяч единиц.

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