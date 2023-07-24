Генсек ООН призвал Россию вернуться к 'зерновому соглашению': ради 'продовольственной безопасности для всех'

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттереш обратился к Москве с призывом вернуться в зерновые договоренности, чтобы не доводить ситуацию с продовольствием в мире до коллапса. Сам он готов выступить гарантом безопасности и обеспечения всех пунктов по проведению коридора в Черном море.

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С такими словами он выступил на церемонии открытия Второго саммита ООН по продовольственным системам, передает агентство Aska. Политик заметил, что от России и Украины зависит продовольственная ситуация на континентах.

"Обращаясь к России, ее руководству с этой просьбой, со своей стороны, я подтверждаю свое обязательство гарантировать доступ на мировые рынки продуктов питания и удобрений как из Украины, так и из РФ, чтобы обеспечить продовольственную безопасность для всех", – подчеркнул глава ООН.

Отметим, что из-за блокировки портов Украина потеряла минимум 10% ВВП, 18 млрд долларов США валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн. налогов – что сопоставимо с бюджетом расходов Украины на образование или здравоохранение. Кроме того, благодаря зерновому соглашению РФ фактически узаконила противоправные пиратские действия на Черном море, говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, диктатор Путин выдал ряд заявлений о зерновом соглашении. Он пожаловался на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

Уже с 20 июля, через два дня после выхода из зерновых договоров, Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

Китай обратился непосредственно в Кремль с призывом разблокировать зерновой коридор, поскольку от его функционирования напрямую зависят продуктовые перспективы нескольких континентов. Пекин надеется, что заинтересованные стороны будут работать вместе с соответствующими агентствами ООН, укреплять диалог и проводить консультации.

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