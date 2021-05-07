Генсек ООН предупредил о приближении мира к катастрофе

Из-за глобального потепления мир подошел к порогу катастрофического повышения температуры на 2,4 градуса.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заявление которого было опубликовано на сайте Организации 6 мая. По его словам, в прошлом году уже зафиксированы рекордные за 3 млн лет показатели.

Гутерреш уточнил, что в 2020-м температура Земли повысилась на 3 градуса, а уровень мора поднялся на 15 метров.

"В прошлом году было уже на 1,2 градуса жарче, чем в доиндустриальные времена – это опасно близко к 1,5 градусной границе, установленной научным сообществом. Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти", – сказал он.

По словам генсека, обязательств государств по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно для предотвращения катастрофы.

Гутерреш считает, что решить проблему еще не поздно.

"Страны, на долю которых приходится 73% выбросов, обязались к 2050 году достичь нулевых чистых выбросов. Суть в том, что к 2030 году мы должны сократить глобальные выбросы на 45% по сравнению с уровнями 2010 года, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов. Главным приоритетом должно быть прекращение использования угля к 2030 году в странах ОЭСР и к 2040 году во всем мире", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2020 года генсек ООН уже говорил о приближении "апокалипсиса" и что нынешнее столетие может стать последним для человечества. Правда тогда некоторые эксперты назвали такой прогноз преувеличенным.