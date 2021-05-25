Генсек НАТО: Россия оставила десятки тысяч военных на границе с Украиной

У восточных границ Украины с Россией продолжают оставаться десятки тысяч военных Российской Федерации, а также Россия ограничивает свободу навигации в Черном море, включая Керченский пролив. В Североатлантическом Альянсе (НАТО) такую ситуацию рассматривают как повод для беспокойства.

Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с правительством Эстонии. Таким образом, Россия отвела от Украины только часть своих войск, оставив их львиную долю в опасной близости с украинскими границами.

"НАТО продолжит проявлять бдительность, укреплять оборону и средства сдерживания в условиях агрессивных маневров, а также поддерживать партнеров Альянса, которым является Украина", – подчеркнул Столтенберг.

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