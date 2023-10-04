Генсек Красного креста Беларуси открыто поддерживает агрессию РФ против Украины: его требуют уволить. Фото

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Дмитрий Шевцов нарушил основные принципы движения, правила использования его эмблем и политику добросовестности федерации. Международный Красный Крест призвал белорусское отделение уволить гендиректора Дмитрия Шевцова.

Об этом говорится в заявлении по результатам расследования Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Внутреннее расследование показало, что отделение в Беларуси признает, что Шевцов "несет полную ответственность" за то, в чем его обвинили.

"Несмотря на отсутствие доступа в Луганск и Донецк, расследование все же установило, что перемещением детей с этих территорий в Беларусь руководила другая организация, а не Белорусское общество Красного Креста, оно также не финансировалось МФКК. Расследование установило, что деятельность БОКК в работе с детьми сосредоточена внутри Беларуси", — говорится в заявлении.

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Расследование показало, что Шевцов нарушил основные принципы движения, правила использования его эмблем и политику добросовестности федерации.

По словам журналистов, правление Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявило, что дало белорусскому филиалу время до 30 ноября. До этого дня Шевцов должен быть уволен. В противном случае правление порекомендует всем членским организациям прекратить новые партнерские отношения и финансирование белорусского отделения Красного Креста.

Как сообщал OBOZREVATEL, незаконные оккупационные "власти" поселка Мангуш Донецкой области показали разгрузку гуманитарной помощи, которую им предоставил Красный Крест. Судя по фотографиям российской стороны, организация передала захватчикам компьютерную и офисную технику.

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