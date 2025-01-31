Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибудет в Украину для поддержания ядерной безопасности: подробности визита

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси уже на следующей неделе прибудет в Украину "для встречи на высоком уровне" в Киеве. В ходе переговоров запланировано обсуждение текущих усилий МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта.

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Об этом сообщили в МАГАТЭ. С кем конкретно глава Агентства будет встречаться, не раскрывается, в МАГАТЭ лишь отметили, что визит Гросси в Украину запланирован на 4 февраля.

В МАГАТЭ вновь заявили о "непреклонной позиции оказывать Украине помощь в обеспечении ядерной безопасности".

"Пока будет продолжаться эта ужасная война, МАГАТЭ будет оставаться присутствующим и оставаться активным, сосредоточенным на том, чтобы делать все возможное для поддержания ядерной безопасности в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Поскольку общая ситуация все еще остается нестабильной и хрупкой, наша работа там остается важной", – сказал Гросси.

Также организация вновь заявила о "постоянных рисках, с которыми сталкиваются объекты, с многочисленными признаками военной деятельности вблизи площадок АЭС".

В частности, на Запорожской АЭС команда МАГАТЭ "ежедневно слышит взрывы за пределами станции, в том числе многочисленные взрывы на близком расстоянии", хотя "сообщений о повреждении самой АЭС не было".

В прошлую пятницу команда мониторов МАГАТЭ наблюдала конденсацию – капли воды на полу и стенах – на корпусе защитной оболочки реакторного блока №5 ЗАЭС. В МАГАТЭ заявили, что "рассмотрят этот вопрос в ближайшие дни".

Отдельно отмечается, что на других АЭС в Украине и на Чернобыльской площадке "ежедневно сообщается об авиационных налетах", а также о пролетах БПЛА "на разных расстояниях от объектов". На Хмельницкой АЭС во вторник утром бригаде пришлось укрываться от налета на площадке предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, МАГАТЭ в конце прошлого года задокументировало повреждение критических для работы украинских АЭС подстанций. Эти повреждения также образовались в результате российских атак.

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