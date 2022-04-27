Генассамблея ООН обязала постоянных членов Совбеза обосновывать вето: детали резолюции

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует постоянных членов Совета безопасности обосновывать использование права вето. Документ приняли 26 апреля без голосования, на основе консенсуса.

Как сообщается на сайте ООН, инициатором такого решения выступил Лихтенштейн. Еще до вынесения резолюции на рассмотрение ее поддержали почти 100 стран.

В дальнейшем постоянные члены Совбеза (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) будут вынуждены аргументировать свое желание использовать право вето. Для этого в течение 10 дней будет собираться заседание Генассамблеи, чтобы обсудить необходимость и причины блокировки того или иного решения.

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Постпред Лихтенштейна Кристиан Венавейзер отметил, что Совбез действует от имени всех стран ООН, поэтому несет несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Однако голоса тех стран, у которых нет права вето, тоже должны быть услышаны.

Дипломат подчеркнул: "Никогда еще не было такой острой потребности в эффективной многосторонности, как сегодня".

В Совет безопасности входят 15 государств, но лишь 5 из них являются постоянными и имеют право вето. Остальные 10 избираются на двухлетний срок по географическому принципу.

Напомним, Россия 25 февраля, на второй день после полномасштабного вторжения в Украину, наложила вето на резолюцию Совбеза, которая осуждает действия страны-оккупанта. Президент Владимир Зеленский 5 апреля выступал перед членами Совбеза и заявил, что право вето не должно превратиться в "право на убийство".

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек ООН 26 апреля встретился с российским диктатором Путиным, который озвучил ряд лживых заявлений о войне против Украины и убийствах мирных жителей.