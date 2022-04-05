Зеленский жестко обратился к Совбезу ООН: россияне убивали в Буче ради удовольствия. Действуйте немедленно!

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на внеочередном заседании Совбеза ООН, созванном после появления информации о шокирующих преступлениях российских оккупационных войск в украинском городе Буча на Киевщине. Он рассказал, что увидел накануне в освободившемся и опустошенном городе, где до сих пор находят десятки тел замученных мирных жителей.

Зеленский призвал остановить и наказать Россию, чтобы сохранить мир и спокойствие в мире и не дать погрузить его в кровавое месиво войн. В своем выступлении глава Украинского государства поинтересовался: зачем существует ООН, которая не способна выполнить ключевой своей миссии - обеспечить мир и наказать агрессора.

Свое выступление Зеленский начал с рассказа о том, что делали оккупанты в Буче. Они целенаправленно разыскивали и убивали украинцев, защищавших родину, расстреливали женщин и детей. Убивали целые семьи, от стариков до младенцев. И пытались скрыть преступления, сжигая тела убитых.

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"Я обращаюсь к вам от имени народа, который ежедневно чтит память погибших. Ежедневно. Утром. Память погибших мирных людей, которых убивали выстрелом в затылок или в глаз - после пыток. Которых расстреливали на улицах. Которых бросали в колодцы, чтобы они там умерли в муках. Которым бросали гранаты в дома. Которых давили танками — в гражданских машинах прямо на дорогах. Которым отрезали конечности и перерезали горло, которых насиловали и убивали на глазах у их детей... Им вырывали языки просто потому, что люди не говорили то, что они хотели услышать", - перечислил зверства путинской армии в Украине Зеленский.

Он сравнил действия российской армии и РФ с действиями террористов ИГИЛ.

"Чем это отличается от того, что делали террористы ИГИЛ? Разве тем, что это делает постоянный член Совета безопасности ООН. Разрушает внутреннее достоинство государств. Разрушает государственные границы, забирая право более десятка народов на двух континентах на самоопределение и самостоятельную государственную жизнь. Проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия. Разжигает войны и сознательно ведет их так, чтобы убить больше обычных мирных людей, разрушить мирные города, чтобы оставить в стране, куда заводит свои войска, только руины и массовые захоронения", - сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Россия на государственном уровне выращивает ненависть и "экспортирует" ее в другие государства с помощью пропаганды и механизмов политической коррупции. И прямо сейчас, уничтожая Украину, провоцирует глобальный продовольственный кризис, в результате которого будут голодать десятки или сотни миллионов людей в Африке и Азии.

"Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез? Ее нет. Хотя Совет есть. Где тот мир, ради гарантирования которого создавалась ООН? Это очевидно, что ключевой институт мира, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может эффективно работать. Сейчас мир увидел, что российские военные совершили в Буче. Но миру еще только предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах и районах нашей страны. География может быть разной. Но жестокость одинакова, преступления одинаковы и ответственность должна быть неизбежной", – сказал Зеленский.

Он спросил у членов Совбеза ООН, какой смысл во всех статьях устава Организации Объединенных Наций и в самом существовании этой организации, если не выполняется статья 1 главы 1 Устава – где речь идет о цели существования ООН - поддержании мира и принуждении к миру агрессоров.

Россия безнаказанно совершает на территории Украины самые страшные со времен Второй мировой войны преступления.

"Российские войска сознательно стирают на пепел украинские города артиллерийскими, авиационными, ракетными ударами. Сознательно блокируют города, создавая в них массовый голод. Сознательно расстреливают колонны гражданских на дорогах, которые просто пытаются спастись с территории военных действий. Сознательно подрывают даже укрытия, в которых скрывались люди от авиационных ударов. Сознательно создают на временно оккупированных территориях такие условия, чтобы там были убиты как можно больше гражданских людей", - сказал украинский президент.

Он отметил, что Буча, муки которой ошеломили мир - только один из многих других городов, где Россия убивает, истязает, насилует, морит голодом и морально ломает людей. Мариуполь, Харьков, Ахтырка, Чернигов, Бородянка, другие города Украины еще не показали свои раны миру. Но человечеству еще предстоит узнать ужасную правду, сколько таких "Буч" Кремль устроил в Украине.

Конечно, говорит Зеленский, Россия будет лгать и винить всех, чтобы выгородить себя. Так же, как она лгала о сбитом россиянами из российского "Бука" малазийском "Боинге" МН-17, как она лгала о своих преступлениях в Сирии. В ход пойдут уже опробованные версии о "подброшенных телах" и "постановочных видео", которые уже использует российское военно-политическое руководство, говоря о Буче.

Однако есть спутниковые снимки, есть масса улик, есть все возможности для проведения полного и прозрачного расследования. Украина предоставит максимальный доступ к местам преступлений российских извергов в той же Буче, в других городах зарубежным журналистам и международным институтам, будет настаивать на привлечении Международного уголовного суда, обеспечит полное сотрудничество и содействие - для установления полной правды. И обеспечения полной ответственности.

В этом, по мнению Зеленского, заинтересован весь мир, каждое государство-член ООН.

"Раз и навсегда надо наказать того, кто считает себя привилегированным и безнаказанным, а значит – показать всем другим потенциальным военным преступникам мира, что они также будут неотвратимо наказаны. Если наказывают того, кто самый большой — то будет наказан каждый", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне вторглись в Украину как колонизаторы, забирать украинское богатство и украинских людей. В РФ уже силой, против их воли, депортировали десятки тысяч граждан, а скоро их будут сотни тысяч. Россияне похитили и увезли в Россию по меньшей мере две тысячи украинских детей. Они мечтают превратить украинцев в рабов. Они открыто грабят украинские города и села, устраивая мародерство самого высокого масштаба.

И все это Россия прикрывает данным ей правом вето в Совбезе ООН – которое Кремль давно превратил в "право смерти", подорвав архитектуру международной безопасности, сказал Зеленский.

Глава государства отметил: если ООН прямо сейчас не вмешается и не остановит Россию - в существовании этой международной организации просто не будет смысла. Потому что каждая страна мира для обеспечения своей безопасности будет полагаться на оружие, а не на международное право.

"Действовать нужно сейчас, немедленно. Необходимо немедленно возвращать силу Устава ООН. Необходимо немедленно реформировать систему ООН таким образом, чтобы право вето не было правом смерти. Чтобы была справедливая представленность в Совбезе всех регионов мира. Необходимо немедленно принуждать агрессора к миру", - призвал международное сообщество президент Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский заявил, что Украина будет разыскивать людей, которые пытали украинцев. Каждый из них ответит за содеянное.

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