Газовый шантаж продолжается: Фицо пригрозил заблокировать 'любую помощь' Украине на саммите ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может заблокировать решение саммита Европейского Союза по дальнейшей помощи Украине. Он требует, чтобы блок рассмотрел вопрос возобновления транзита российского газа через территорию Украины.

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Заявление политика в понедельник, 3 марта, процитировало издание dennikn.sk. Глава словацкого правительства хочет, чтобы ЕС официально призвал Киев возобновить транзит природного газа через свою территорию.

Премьер-министр заявил, что на встрече лидеров ЕС Словакия не поддержит никакую военную и финансовую помощь, если это приведет к продолжению боевых действий, и пригрозил применить право вето. По его словам, военная помощь Украине должна предоставляться только на двусторонней основе, то есть непосредственно между отдельными государствами.

"Может случиться так, что я заблокирую принятие выводов о масштабной финансовой и военной помощи Украине", – сказал Фицо, добавив, что решение Киева приостановить транзит является "издевательством над здравым смыслом".

Кроме того, Братислава хочет сделать выводы саммита ЕС о необходимости установления немедленного прекращения огня в Украине.

"В то время как большинство стран-членов Европейского союза выступает за продолжение войны, Словакия выступает за мир. Я отвергаю заявления о том, что Украина воюет за нас", – заявил словацкий премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Фицо снова заявил, что отказывается оказывать Украине финансовую или военную помощь. По его словам, Братислава якобы не поддерживает стратегию "мир через силу", считая ее лишь поводом для затягивания войны.

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