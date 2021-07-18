В Кремле, начиная в мае газовую войну с Евросоюзом, мало сомневались в своей пусть не быстрой, но полной победе к октябрю-ноябрю. Предполагалось, что удастся принудить ЕС не только к легализации "Северного потока-2", но и к покупке "самого дешёвого в мире газ" по цене в четыре раза выше его стоимости и в обход Украины. Но 15 июля, когда Европейский суд юстиции обязал "Газпром" заполнять "Северный поток-1" своим газом лишь на половину, стало очевидно: блицкриг не удаётся и ситуация изобилует переменными величинами.

Москва газовую войну с ЕС, как и почти все войны, начала без её объявления. "Газпром" с мая постепенно, но последовательно снижал объёмы поставок в Европу и искусственно поднимал спрос через аффилированные с ним фирмы в ЕС. В результате цена газа на хабах в ЕС поползла вверх с 16 евро в апреле за один МВт/ч (10,66 кубов) до максимальных 38,65 евро или 493 за тысячу кубов. Это на 93 доллара выше тех 400 долларов за тысячу кубов по историческому контракту 2009 г. Юлии Тимошенко на "братский газ", с которой "Газпром" тогда соглашался скинуть сто долларов, если Украина будет покупать газа почти в два раза больше, чем может потребить. Если не будет покупать, то никакой скидки и штрафы.

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"Газпром" сейчас превзошёл самого себя в обдирании потребителей, и Меркель повезло, что она не обязана как Тимошенко заключать с ним прямые и долгосрочные контракты. В Кремле могли бы протрубить о крупной победе российской трубы, как особого рода войск, над Германией и всей объединённой Европой. Заодно и над Украиной, которая гуляет сама по себе под внешним управлением США. Пытаются трубить, но вяло и неуверенно. Даже в совсем пропагандистских изданиях, обязанных жить в параллельных реальности мирах и вести там с кем-нибудь вечный бой. Причин для неуверенности более, чем достаточно.

Прежде всего, в "Газпроме" вполне отдают себе отчёт в том, что, завышая многократно цену газа уничтожают собственную репутацию. Любой критик лоббистов газа из РФ укажет на это, на перебои с поставками и наглый шантаж.

Набивание карманов "Газпромом" в январе и феврале 2021 г. уже выглядело как продажа хлеба втридорога в голод. Особенно с учётом того, что танкеры "Газпрома" в это время везли сжиженный газ с Ямала на азиатские рынки, где резкого похолодания не было, но цены были выше, чем в Европе. В ЕС не стали говорить о попытке "Холодомора", но осадочек остался.

Теперь "Газпром" сознательно прервал поставки. С 6 по 10 июля он остановил на ремонт газопровод Ямал – Европа, а с 13 по 23 июля поставил на профилактику "Северный поток-1". К тому, что "СП-1" каждый год останавливают на месяц все давно привыкли, как и к росту в этот период прокачки через газотранспортную систему Украины. Однако "Газпром" не только не увеличил в июле прокачку через Украину, но и устроил через свои филиалы в ЕС ценовый ажиотаж. Два всплеска цен на газ, включая упомянутый скачок до 493 долларов, пришлись именно на дни перед остановкой труб "Ямал – Европа" и "СП-1". Через день-два цена откатывалась назад к 400 долларам, куда "Газпром" постепенно загонял её с мая.

Кремль пока не рискует открыто пугать Евросоюз, как Украину, угрозой закрыть вентиль и устроить "Холодомор". Он делает это исподтишка. Указ Путина о том, что шампанское производят только в РФ, а в Шампани делают посредственное игристое вино, появился 3 июля, за два дня до остановки газопровода "Ямал – Европа". Этот указ – элемент газовой войны с ЕС. Кремль, публикуя его, хотел посмотреть на реакцию во Франции, а заодно и в Брюсселе, где с десяток лет заняты утверждением и систематизацией разных национальных брендов. С шампанским сделали глубинный заход в национальную гордость французов, чтобы представить себе возможную реакцию, если "Газпром" начнёт шантаж перекрытием вентилей.

Объективно решение Европейского суда 15 июля по "Северному потоку-1" и его ветке в глубь Германии газопроводу Opal – это удар по "Газпрому" его же оружием. Суд решительно закрутил наполовину вентиль на "СП-1", который "Газпром" воровато затягивал сам и закрыл полностью на период с 13 по 23 июля, не увеличив взамен транзит через Украину. По факту суд сделал то, чем Кремль и "Газпром" собирались осенью шантажировать ЕС. Европейские компании, торгующие газом оптом, правильно поняли мысль суда, и цены фьючерсов на газ от "Газпрома" с поставкой в августе откатились назад. Похоже, эти драгоценные фьючерсы осели в сейфах фирм, аффилированных с "Газпромом", и у просто его фирм-прокладок. От этого и без того запутанная бухгалтерия "Газпрома" и приложений к нему стала ещё более запутанной. Дутый июльский ценовый ажиотаж уже сильно ударил по репутации "Газпрома" и России, а вскоре ударит и по всей системе взаимозачётов в ней, что может спровоцировать его техническое банкротство.

Ситуация для "Газпрома" осложняется и тем, что в результате решения суда на прикол опять станет его газопровод Eugal – ответвление по Германии от Opal к границе с Чехией, который сам де-факто продолжение "СП-1". Для наполнения Eugal у него просто не остаётся газа. В перспективе "Газпрому" придётся делать с Eugal то, что он мечтает увидеть в Украине – поддержание в рабочем состоянии пустой трубы. Затраты на это не сумасшедшие, но на психику и карман жмут, даже если о них не пишут в СМИ России.

Газпром сможет наполнять Eugal на уровне начала 2021 г. только в двух случаях, если "СП-2" будет легализован, или если по обоим "Северным потокам" пойдёт газ из Казахстана и Туркменистана. В первом случае, это будет нулевой вариант, поскольку получится, что "Газпром" строил "СП-2" лишь для того, чтобы продавать в ЕС столько же газа, сколько продаёт и без него. Пару лет даже меньше, так как "СП-2" не сразу выйдет на проектную мощность. Возможно, ему придётся идти на поклон к Украине, и просить об увеличении транзита. Во втором случае сама мысль, что Казахстан и Туркменистан будут продавать газ в ЕС напрямую, также оскорбительна для национальных чувств великоросса, как для француза указ Путина о шампанском.

Суд с 2019 г. размышлял над иском Польши к Германии о том, что немцы были не правы, когда сделали исключение для сети из газопроводов "Северный поток-1", Opal и Eugal, и разрешили наполнять её на 100%, а не на половину газом от "Газпрома", вопреки Третей энергетической хартии ЕС. Вопрос Польши к суду был предельно прозрачным: правила ЕС обязательны для всех его членов или Германия – это льготник, который может ездить без билета. Евробюрократия два года наблюдала за поведением "Газпрома", прежде, чем дать ответ Польше. После всех его фортелей текущего года, наконец, высказалась однозначно.

Всё, репутация "Газпрома" в глазах политменеджмента ЕС безнадёжно закатилась под плинтус. Если в ЕС до июля на "Газпром", благодаря его медиа-группе из "Эха Москвы" и "Дождя", смотрели как на стабильный очаг если не либерализма, то по крайней мере здравого смысла в правящем классе РФ, то теперь всё. "Газпром", начав газовую войну с ЕС, доказал на практике, а не на словах, что он не внутренняя умеренная оппозиция режиму Путина, а его информационно-политическая спецоперация. Никакие показы по каналам "Газпрома" плеяды условной оппозиции из Алексея Навального, Валерия Соловья, Екатерины Шульман и других уже не исправят ситуацию.

Собственно, и сами эти проекты начали выдыхаться, как открытая бутылка шампанского. Проект с Навальным закрыт на неопределённый срок по принципу Тараса Бульбы: мы вас породили, мы вас и убьём. Если в начале проекта с Шульман было временами не ясно, кто кого больше использует, Кремль её или она Кремль, то после запрета Путина сравнивать Сталина с Гитлером и его с ними, всё прояснилось. Шульман категорично осудила любые исторические аналогии как ненаучные, по её научному мнению. При этом Шульман явно тяготится своим романом с Кремлём, но не может его односторонне прервать.

"Газпром" терпит очевидные неудачи не только на трубном фронте, но и на медийном. Его новый проект "Генерал СВР и профессор Соловей – это сила" уже пошёл на дно и тянет за собой ютубканал Марка Фейгина, подставного российского экс-адвоката Надежды Савченко. По спарке "Генерал и профессор" ударили одновременно из Украины и США. Из обоих стран пошла информация, что генерал СВР, таинственный Виктор Михайлович, вовсе не генерал, а харьковский адвокат Виктор Ермолаев. В Службе внешней разведки РФ он лишь немного подрабатывает генералом, почти как Янукович подрабатывал профессором где-то в Донецке. На России, в отличие от Украины, всегда велись на профессоров и генералов, особенно из спецслужб. Ямщики, везя Чернышевского в ссылку в Сибирь, тоже шёпотом говорили друг другу, что везут генерала, выступившего против царя. Теперь на России шепчутся о генерале СВР и опальном профессоре, зовущих к восстанию против царя, и удивляются, почему оба ещё не попробовали "Новичка".

В итоге у "Газпрома" в медиа-обойме остался только знаковый Александр Невзоров, у которого задача быть щукой, чтобы караси из РПЦ и КПРФ совсем не задремали в тине, но его не воспринимают в ЕС. Поэтому Невзоров остаётся лишь для внутреннего потребления и не может помочь "Газпрому" поправить его репутацию в ЕС. Попытка Алексея Венедиктова спасти медиа-группу "Газпрома" от смыслового банкротства личной программой "Будем наблюдать" бесперспективна, так как он утратил чувство времени. Своё "Будем наблюдать" он мог бы вести и при Брежневе, и при Сталине, и при царе Николае II, если бы им был бы нужен Венедиктов.

Всё это крупные стратегические поражения "Газпрома", но поражения частные. Кремль и "Газпром" не могут в принципе выиграть газовую войну у ЕС, как не смогли выиграть её и у Украины. Не смогли, несмотря на то, что ведут её с 2005 г. и занимают в ней большинство из стратегически важных высот, не считая массы мелких сопок.

В Кремле понимают, что все эти игрища "Газпрома" не только разрушили репутацию его и РФ, но и толкают Европу не просто "Геть от Москвы", а в объятия США и их сжиженного газа. Того самого, над которым лет десять назад весело смеялся Алексей Миллер как над пустым прожектом. Но уже не смеются не только "Искандеры", но и "Газпром". Вместо этого он строит танкерный флот и терминалы для сжиженного газа на Ямале, а Кремль с 2015 г. лелеет идею назло Украине и Польше, повернуть свои трубы из Европы в Китай, Индию и Японию.

Как выразились бы туповатые марксисты, Кремль хочет переделать Россию из сырьевого придатка Европы в сырьевой придаток Азии. Не диалектично, но наказать Европу – святое дело для любого патриота России левой, правой и нетрадиционной ориентации.

Пять лет мечтаний Кремля об индийском походе "Газпрома" в мае этого года выродилась всего лишь в "Пакистанский поток", по которому из РФ течь ничего не будет. "Газпром" по факту получил всего лишь подряд на достройку внутренней сети газопроводов в Пакистане для экспорта сжиженного газа в Китай через порт в Карачи.

Потребности Китая в газе непонятны и самим китайцам, которых США и ЕС принуждают перестать жечь рекордное число угля на ТЭЦ и быть лидером по загрязнению атмосферы. В Китае в принципе не возражают, поскольку их и самих достал смог над Пекином и другими городами. Китайцы, как и все, видят альтернативу углю в атомных станциях, по их числу КНР в четвёрке мировых лидеров, в зелёной энергетике, в гидроэнергетике и в сжигании газа, что, однако, не особо приветствуется. Текущие потребности Китая в газе чуть больше, чем у Германии, но этот объём вполне устраивает Кремль, размышляющий о том, как бы обменять Европу на Китай. Поэтому Москва с 2015 г. объясняет Пекину, что Китай будет прирастать газом Сибири.

В Китае на это смотрят скептично, поскольку сами не решили, газ или какая-нибудь из зелёных энергетик. Поскольку с зелёными энергетиками свои проблемы, то Китай не против газа, но тот не обязательно должен быть из Сибири и Якутии. Половину своих потребностей в газе Китай удовлетворяет за счёт освоения новых месторождений в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, в том числе и сланцевого газа. Их логично увязывать с действующими и возможными газопроводами из Средней Азии. Поэтому на газ из РФ в Пекине смотрят так, если русские очень хотят нам его продавать, то пусть сами тянут трубы или возят танкерами с Ямала.

"Газпром" напрягся и запустил оба варианта. "Сила Сибири" оказалась убыточной, хотя на всём экономили и не газифицировали даже 350-тысячную Читу, пустив трубу мимо города. С танкерами более перспективно, но возникла политическая проблема – зачем Ямалу и Тюмени нужна Москва, если танкеры прямо плывут в Индию, Китай, Корею и Японию. Потребности Японии в газе выше 100 млрд. кубов в год, что на треть больше, чем у Германии. Логично в Тюмени перекрыть вентиль на трубе "Ямал – Европа" и наказать сразу всех: Европу, Москву и Украину. Сибирской республике для этого нужно лишь обзавестись танкерным флотом как у Катара. В Кремле это поняли, спохватились, и снова заговорили о прокладке в Китай трубы "Сила Сибири-2" с Ямала, чтобы никто из РФ не сбежал. С её прокладкой уйма технических проблем, так как труба пройдёт через 2 тыс. км тайги на Красноярск, и дорог там просто нет. Но в Кремле намерены доказать, что Ломоносов имел ввиду всё-таки Китай, когда писал, что богатства России прирастать Сибирью будут. Именно к нему, а не к Московии привяжет эта труба Сибирь.

Если для фирм, укладывающих трубы и входящих в кремлёвский кооператив "Озеро" проект "Сила Сибири-2" станет золотым дном, то для "Газпрома" он станет просто дном и уверенным шагом к банкротству в контексте его газовой войны с ЕС. Кремль за шесть лет так и не смог развернуть свои газовые трубу с Запада на Восток, притом, что изрядно потратился на их укладку в обход Украины. Только Кремль может кричать о "великом развороте" на Восток и энергично тянуть трубы на Запад, невзирая на санкции и свою вечную уверенность в том, что Запад сгнил и разложился. При таком подходе Кремль не может выиграть газовую войну у ЕС, но зато способен довести "Газпром" до банкротства даже при высоких ценах на газ. Как правильно заметил один эксперт, "Газпром" – это своеобразный "общак" для Кремля и поэтому деньги в нём не залеживаются.

По оптимистичным оценкам экспертов из окружения "Газпрома", тот сможет закончить укладку и подключение обеих ниток "Северного потока-2" к ноябрю. После этого начнётся эпопея с его сертификацией и легализацией. Немецкие друзья Путина больше, чем пробить 50% его наполнения газом из РФ не смогут после судебного решения по "Северному потоку-1". Иначе Польша заявит о выходе из ЕС и выступлении в альтернативный ЕС, который уже формирует Великобритания из себя Исландии, Лихтенштейна и Норвегии. Приглашает в него и Сербию. Турция и Украина, застрявшие на пороге ЕС, тоже внимательно присматриваются к этому союзу. Брюссель и Берлин всё это настораживает, поскольку начинается конкуренция двух проектов дальнейшей демократической эволюции Европы. Кремль весьма опрометчиво вкладывал деньги "Газпрома" в кампанию за выход Великобритании из ЕС и радовался ему.

По этим причинам Байден смягчил санкции против "СП-2", которые ввёл якобы агент Москвы Трамп. Байден хочет оставить на совести и ответственности Германии переключение пульта управления трубами "Газпрома" и поднять конфликт с РФ с уровня спора о трубах до уровня противостояния демократий и автократий. Вашингтонская декларация, подписанная Байденом и Меркель, это пробный шаг к соединению практики американской демократии с немецкой классической философией, как мог бы написать Энгельс.

В такой ситуации Кремль в ноябре будет пусть и с боем вынужден согласиться на нулевой вариант, когда "СП-2" разрешат, но объём прокачки по нему и "СП-1" останется на текущем уровне. Транзит через Украину ему тоже придётся сохранить. Любая коммерческая компания в такой ситуации обанкротилась бы по-настоящему, но "Газпром" в условиях РФ ждёт лишь техническое банкротство. При этом "Газпром" может сам организовать банкротство всей РФ, если начнёт активно сокращать поставки в Европу, исполняя волю Кремля, и больше возить газа танкерами с Ямала. Тогда давление в длиннющей трубе от Оренбурга до Петербурга упадёт и города на ней останутся без газа. Придётся либо покупать его у Казахстана и Туркменистана, либо транзит власти в РФ зашагает в быстром темпе. Но в Кремле скорее обанкротят "Газпром", чем допустят такой сценарий.

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