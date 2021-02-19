Байден отказался возвращать Россию в G7
Администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 ("Большой семерки").
Об этом в пятницу, 19 февраля, заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает NDTV. Она указала, что политика Байдена касательно этого вопроса отличается от политики бывшего президента Дональда Трампа.
"Байден не разделяет стремление своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", – отметили журналисты.
Напомним, Россия была членом G7 с 1997-го до 2014 год, когда организация называлась "большой восьмеркой" (G8). Как известно, из-за аннексии Крыма страну исключили из группы и больше она не участвовала во встречах этого формата.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2020 года Дональд Трамп заявил, что присутствия России в G7 "требует здравый смысл". Тогдашний американский глава решил отложить проведение саммита "Большой семерки" до осени 2020 года и выразил желание пригласить на него РФ.
Трамп также называл формат G7 неэффективным.
Британия, Канада, Германия, Япония выступили против возвращения РФ.
Так, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия не может вернуться в состав "Большой семерки" пока она оккупировала Крым и ведет войну против Украины на Донбассе.
Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество не пускать Россию в G7, пока не будут возвращены оккупированные Донбасс и Крым.
В Кремле отреагировали на ситуацию и назвали неактуальным вопрос о возможности возвращения страны в организацию.