Байден отказался возвращать Россию в G7

Администрация президента США Джо Байдена не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 ("Большой семерки").

Об этом в пятницу, 19 февраля, заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает NDTV. Она указала, что политика Байдена касательно этого вопроса отличается от политики бывшего президента Дональда Трампа.

"Байден не разделяет стремление своего предшественника пригласить РФ обратно в G7", – отметили журналисты.

Напомним, Россия была членом G7 с 1997-го до 2014 год, когда организация называлась "большой восьмеркой" (G8). Как известно, из-за аннексии Крыма страну исключили из группы и больше она не участвовала во встречах этого формата.

Как сообщал OBOZREVATEL: