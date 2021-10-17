FT рассказала об испытании Китаем гиперзвуковой ракеты: способна нести ядерное оружие

Китай провел испытание гиперзвуковой ракеты в августе этого года. Пять человек, которые знали о ее запуске, рассказали, что она может нести ядерный заряд.

Ракета, которую запустили военные, не попала в цель, пишет Financial Times. Она не долетела до назначенной точки примерно 32 километра.

Сообщается, что китайская ракета прошла через низкоорбитальное пространство, обогнула Землю, а потом снизилась, чтобы поразить цель.

Свидетели запуска заявили, что КНР куда дальше продвинулась в области гиперзвукового оружия, чем считали в Соединенных Штатах.

Отметим, что такие ракеты способны совершать маневры уже во время полета, из-за чего их сложнее отследить и уничтожить. Таким образом, они могут помочь Пекину "нейтрализовать" системы противоракетной обороны США.

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Эксперт по политике Китая в области ядерного оружия Тейлор Фрейвел добавил, что данное испытание еще не значит, что в Поднебесной действительно начнут использовать такое оружие, однако даже разработка такой ракеты – это дестабилизирующий фактор.

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби отметил, что в Пентагоне обеспокоены тем, как Китай наращивает и развивает свой военный потенциал. Там считают, что такие действия Пекина только усиливают напряжение и в регионе, и за его пределами.

В то же время в китайском посольстве ответили, что их страна всегда проводила "оборонную" военную политику, а действия Китая по развитию собственного вооружения не направлено ни на одну из стран мира.

Добавим, что разработкой своих гиперзвуковых ракет занимаются Россия и США.

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