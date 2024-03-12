Французский парламент поддержал соглашение по безопасности с Украиной: что это значит

Парламентарии Франции 12 марта поддержали соглашение касательно безопасности с Украиной. "За" проголосовали 372 депутата нижней палаты Национальной ассамблеи, "против" – 99, воздержались – 101.

Трансляция велась на странице Национальной ассамблеи Франции в Twitter (X). Издание Le Figaro отметило, что дебаты политиков "закончились широким консенсусом: Франция должна продолжать поддерживать Украину".

"Голосовать против – значит дать [Владимиру] Путину все доводы и сигналы, которые он ждет... Воздержаться – значит уклониться от своей ответственности перед историей", – подчеркнул глава правительства Габриэль Атталь перед голосованием.

Он также заявил, что Париж в плане помощи Киеву "в принципе не исключает ни одного варианта". "Мы не устанавливаем ограничений против России, которая не устанавливает никаких ограничений", – сказал Атталь, уточнив, что французское правительство в то же время не хочет эскалации.

В ходе дебатов представители оппозиции раскритиковали некоторые комментарии президента Франции Эммануэля Макрона, в частности идею отправить войска в Украину.

Дополняется...