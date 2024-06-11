Результаты выборов во Франции вызвали серьезную тревогу. Добавился еще и тот факт, что Макрон вдруг объявил парламентские выборы на фоне столь успешных результатов Народного объединения – ультраправой партии, основанной Ле Пеном. 33% ультраправых и 15% партии Макрона действительно выглядят как катастрофа. Однако это преждевременные выводы.

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Насправді ультраправі перемагають на виборах до Європарламенту у Франції вже втретє поспіль. У 2014 вибори виграв Національний фронт Марін Ле Пен – 24,86%, а друге місце посів Народний рух – 20,81%. У 2019 році знову переміг оновлений Національний фронт у вигляді Національного об’єднання – 23,34%, проти партії Відродження Макрона – 22,42%. Як бачимо, праві регулярно виграють європейські вибори, але ключова відмінінсть – це розрив. І цього разу він дійсно гігантський. Тому причина перевиборів, які оголосив Макрон – не успіх ультраправих, а провал його партії.

Тепер подивимося на інший цікавий феномен. Результати національних виборів: 2012 рік – виграли соціалісти – 29,35%, Національний фронт Ле Пен третій з 13,6%, 2017 рік – виграє партія Макрона Відродження – 28,21%, Національний фронт Ле Пен третій з 13,2%, нарешті останні вибори 2022 – перемагає партія Макрона з 25,75%, а Народне об’єднання (тепер) ... знову третє, але вже з 18,68%.

Тут у вас виникло питання: як так може бути, що до європарламенту ультраправі завжди перші, а до парламенту завжди треті? Відповідь – особливість виборчої системи Франції. До європарламенту вибори відбуваються за пропорційною системою відкритих списків (щось типу як в нас), а до національного парламенту по мажоритарці. Тому в цілому по країні ультраправі мають велику підтримку, але в конкретних мажоритарних округах цієї підтримки не вистачає для перемоги кандидатів.

Я думаю, що Макрон не просто псіханув, хоча підстави були. Я думаю, що він очікує все таки значно реабілітувати ситуацію через особливості національної системи. Зрештою, йому втрачати особливо нічого – це його останній строк.

Для нас кардинально теж нічого не зміниться, навіть якщо ультраправі виграють вибори до парламенту, бо зовнішня політика – прерогатива Президента Франції.