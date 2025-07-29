Франция потерпела крупнейшую в истории утечку информации в сфере обороны – FT

Французская судостроительная компания Naval Group стала жертвой масштабной кибератаки, в результате которой хакеры получили доступ к конфиденциальным данным о подводных лодках и фрегатах. По предварительным данным, это одна из крупнейших утечек информации в оборонной сфере Франции.

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Об этом пишет Financial Times. Хакеры взломали базу данных Naval Group и опубликовали на одном из интернет-форумов 30 гигабайт информации, которая, по их словам, содержит данные о боевых системах управления подводных лодок и фрегатов ВМС США. Они также заявили о наличии у них 1 терабайта подобных данных.

Naval Group стала жертвой масштабной кибератаки

Французская компания назвала инцидент "репутационной атакой" на фоне международной, деловой и информационной напряженности. В то же время Naval Group заверила, что требований выкупа не поступало, а вторжение в их ИТ-системы пока не зафиксировали, и этот инцидент не повлиял на их деятельность.

ВМС США сообщили, что сейчас проверяют достоверность опубликованных документов. Ведомство заверило, что их системы не подверглись нарушениям, и начало расследование в сотрудничестве с французским правительством.

Naval Group уже проинформировала французские правоохранительные органы о кибератаке, подчеркнув серьезность ситуации и необходимость защиты данных клиентов.

Хотя полные последствия взлома еще неизвестны, ситуация вызывает серьезное беспокойство из-за роли Naval Group как ведущего поставщика военной техники. Компания не только обслуживает французский флот, но и имеет контракты с правительствами и флотами других стран на поставку подводных лодок, кораблей и оборонных систем.

Контрольный пакет акций Naval Group принадлежит французскому государству, а компания Thales Group владеет 35% акций. Министерство обороны Франции пока воздерживается от комментариев относительно инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA:

28 июля российский национальный перевозчик "Аэрофлот" подвергся масштабной хакерской атаке, из-за которой отменил более 100 рейсов и только за сутки потерял не менее 250 миллионов рублей, а общие убытки могут достичь нескольких миллиардов. Отмечается, что восстановление IT-систем после кибератаки может занять до года, что ставит под угрозу способность компании выплачивать дивиденды.