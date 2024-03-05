Франция первой в мире внесла в конституцию право на аборт

Во Франции обе палаты парламента проголосовали за то, чтобы закрепить право на аборт в Конституции государства. Депутаты провели совместное заседание и окончательно утвердили поправку в основной закон.

Заседание состоялось в понедельник, 4 марта, передает издание Le Figaro. Как пишут журналисты, "за" отдали 780 голосов и 72 было против. Принятие решение в зале приветствовали аплодисментами.

Таким образом Франция стала первой страной в мире, закрепившей право на добровольное прерывание беременности в Конституции. В статье 34 теперь появилась фраза: "Закон определяет условия, при которых реализуется гарантированная женщине свобода пойти на добровольное прерывание беременности".

Инициатива внести в основной закон государства "гарантированную свободу" на аборты исходила от президента Франции Эммануэля Макрона. Именно такой вариант в Елисейском дворце называли лучшим, учитывая, что его администрация хотела избежать всенародного референдума на эту тему.

На своей странице в социальной сети Х Макрон поприветствовал это решение призвал "вместе отпраздновать появление новой свободы, гарантированной Конституцией" 8 марта, в Международный день борьбы за права женщин.

Премьер-министр Габриэль Атталь во время дебатов, предшествовавших историческому событию, заявил: "Нас преследует память о многих женщинах, которые десятилетиями страдали из-за того, что не могли быть свободными... Мы задолжали всем этим женщинам" .

Против внесения права женщин на аборт в конституцию выступали правые силы и религиозные движения. Они заявляли, что в таком решении нет необходимости, поскольку возможность проведения абортов по желанию женщины и так гарантирована законом. Однако их оппоненты утверждали, что внесение права на аборт в конституцию должно усложнить потенциальные попытки ограничить это право в будущем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жена президента Франции Брижит Макрон удалось выиграть суд над двумя женщинами, утверждавшими, что она на самом деле трансгендерная женщина. В январе 2023 года сплетниц признали виновными и заставили выплатить огромный штраф.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!