Жена Макрона выиграла суд за клевету против двух француженок, заявивших, что она родилась мужчиной

В течение многих месяцев в сети ходили слухи о том, что Брижит Макрон является трансгендерной женщиной по имени Жан-Мишель Тронье, поэтому она не могла выносить и родить троих детей. Однако супруга Президента Франции подала в суд на сплетников и выиграла его.

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Об этом сообщило издание Ladepeche.fr. Лжецы были приговорены к штрафу в размере 7000 евро каждый.

Начиная с декабря 2021 года в сети стала распространяться информация о том, что первого мужа Брижит Макрон никогда не существовало, а ее документы – подделка. Данный факт сообщили женщины, которые представилась как "независимый журналист и медиум".

Кроме того, в сети ходили слухи о том, что Бриджит Макрон, будучи мужчиной, имела отношения с некой Катрин Озьер. При этом, стало известно, что такая женщина действительно существует и проживает в Нормандии, Франция.

Так, Катрин Озьер и Брижит Макрон подали гражданские иски после этих обвинений.

В январе 2023 года суд Лизье в Кальвадосе завершил расследование по данному делу. Сплетниц признали виновными и осудили за клевету. В качестве наказания суд приказал каждой из них выплатить штраф в размере 2000 евро, 3000 евро Катрин Озьер и ее мужу и 2000 евро за судебные издержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Франции Эммануэль Макрон вручил высокую награду главе украинского государства Владимиру Зеленскому. Из рук французского коллеги президент Украины получил орден Почетного легиона.

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