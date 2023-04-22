Франция отказалась дать Украине цифровую карту Беларуси – Le Monde

По данным СМИ, Украина попросила у Франции цифровую карту Беларуси. Она позволила бы нашим истребителям и беспилотникам выполнять миссии на малой высоте, однако Париж ответил Киеву отказом.

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Об этом пишет французская газета Le Monde. Там отметили, что Франция не дала Украине цифровую карту РБ, несмотря на то, что последняя с начала полномасштабной войны постоянно представляет угрозу для нашего государства. С территории Беларуси взлетают самолеты и ударные дроны, которыми Россия атакует Украину.

Несмотря на это, Париж отказал Украине. Это объяснили тем, что поддержка Франции распространяется только на защиту украинских территорий, но не может быть и речи о ее участии в операциях на территории других стран.

"Украина, несомненно, ранее уже обратилась с этим запросом к другим членам коалиции, поддерживающим ее усилия перед лицом российской агрессии. Киев обратился бы ко Франции только после того, как получил отказ", – говорят источники газеты.

Карты, которые хотела получить Украина, создаются с помощью спутниковых данных и постоянно обновляются. Они могли бы помочь украинцам настроить беспилотники для нанесения ударов по объектам на территории Беларуси.

Цифровые карты, известные также как DTED (цифровые данные о высоте местности), дают подробную информацию о рельефе местности. Кроме того, они показывают препятствия, такие как высоковольтные линии или ветряные турбины, а особенно военную технику, которая может быть опасной для самолетов, в частности радары или зенитные батареи.

"Они объединяют все тактические данные, необходимые для проникновения на очень низкой высоте ночью или в условиях плохой видимости", – отмечает источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали российского агента. Врага удалось поймать на пути в Беларусь.

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