Франция и Австралия договорились о производстве 155-мм снарядов для Украины

Франция и Австралия договорились о сотрудничестве по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов. Эти снаряды будут поставлять Украине, чтобы поддержать ее в войне со страной-агрессором РФ.

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Об этом пишет французское издание 20 minutes. Соответствующее заявление в понедельник, 30 января, сделали главы оборонных ведомств обеих стран: министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и его австралийский коллега Ричард Марлз.

Лекорню отметил, что Австралия и Франция совместно изготовят несколько тысяч 155 мм снарядов. А министр обороны Австралии Ричард Марлз сказал, что это будет "новое сотрудничество" между австралийцами и французами в области оборонной промышленности и уточнил, что речь идет о многомиллионном проекте.

По словам Лекорню, боеприпасы могут начать поступать в Украину в первом квартале этого года, передает The Guardian. Их будет производить французская компания Nexter, а порох будет поставлять Австралия.

Ричард Марлз отметил, что этим сотрудничеством Австралия и Франция хотят продемонстрировать, насколько важна для них поддержка Украины в этой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и в западных странах.

– Правительство Эстонии планирует удовлетворить просьбу украинской стороны по поставке для армии кассетных боеприпасов. Эти снаряды раньше были закуплены у Германии, поэтому страна намерена просить у Берлина разрешение на их передачу ВСУ.

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