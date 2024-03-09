Франция готовится к большой войне на территории Европы – Politico

Французская армия начала сосредотачивать свои усилия на подготовке к возможному высокоинтенсивному конфликту, готовясь столкнуться с противником, который может сравниться с ними в огневой мощи. Этот процесс является важным изменением для военных.

Такую информацию обнародовало авторитетное издание Politico. Полковник Аксель Денис заявил, что боевые действия в Украине вернули полномасштабную войну в Европу.

После десятилетий, проведенных в борьбе с повстанцами в Мали и Афганистане, такая подготовка стала важным изменением для военных, привыкших к другому типу боевых действий.

"Война в Украине усилила важность общевойскового боя. Это единственный способ воевать", - отметил подполковник Винсент, глава координационно-управляющего офиса лагеря.

Условия подготовки войск в центре боевой подготовки максимально приближены к реальным полям боя. Воспроизводятся звук, жар и свет артиллерийского огня, повсюду разбросаны ложные мины, а радиосвязь может быть прервана без предупреждения.

Лагерь площадью 120 квадратных километров уникален во Франции. Его площадь превышает размер Парижа и это единственное место, где разные подразделения французской армии, а именно пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, обычно разбросанные по всей стране, могут проводить совместные учения. Это также единственное место, где круглогодично тренируются два десятка танков "Леклерк".

Офицеры не называют потенциальных врагов, но, по данным Politico, обучение направлено на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия.

В сценарии, разработанном для французских военных, их цель – замедлить своих врагов, роль которых играют опытные войска. Это непростая задача.

Главный урок Украины, по словам офицеров учебного центра, состоит в том, чтобы избегать лобовых атак, которые приводят к огромным жертвам и не могут отвергнуть врага.

Пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия, объединенные с новыми технологиями, такими как дроны, передающие информацию обратно войскам и обеспечивающие убойную силу на поле боя, должны работать вместе.

"Война в Украине усилила важность общевойскового боя. Это единственный способ бороться", – сказал один из подполковников.

Ранее директор по оборонной политике министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис заявил, что Россия считает соседствующие с ней государства частью своей "империи", поэтому эти страны всегда будут под угрозой российского вторжения. Полномасштабная война России против Украины может быть частью более масштабного плана Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба внешней разведки Эстонии заявила, что Россия готовится к военному противостоянию с Западом в течение следующего десятилетия. Однако их может сдержать ответное наращивание вооруженных сил.

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