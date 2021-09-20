Фотограф снял невероятные 'перламутровые' облака в Исландии. Фото

Исландский фотограф и путешественник Хордур Кристлайфсен сделал фото необычного аномального явления в небе – полярных стратосферных облаков. Их особенность в том, что они появляются довольно редко.

Кадры мужчина опубликовал на своей странице в Instagram. На них запечатлен природный феномен – "перламутровые облака", которые можно наблюдать только в арктических регионах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В сообщении под публикацией фотограф рассказал, что такое явление происходит только зимой и "перламутровые" облака можно наблюдать на очень больших высотах – от 15 до 30 километров от уровня земли и при температуре -70..-90 градусов.

Видео дня

"Скоро зима в Исландии, а это значит, что у нас будет шанс снова увидеть полярные стратосферные облака. Вот эти я наблюдал семь часов подряд. Они длились целый день, что бывает крайне редко. Очень надеюсь снова поймать их этой зимой!" – сказано в сообщении.

Такое явление в небе возникает на закате, когда облака "сливаются" с Северным сиянием. Под снимками фотографа в сети пользователи отмечали, что природный феномен выглядит прекрасно.

Публикация набрала почти 30 тысяч лайков и множество комментариев.

"Невероятно!", "Очень красивый снимок!", "Какой пейзаж!", "Эти снимки и само явление – просто ошеломляющие. Очень хотел бы увидеть это вживую", "Это реально?", "Одна из самых невероятных фотографий, которую я когда-либо видел!", "Похоже на картину Эдварда Мунка", "Магия!", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Кипре отдыхающим удалось увидеть невероятное природное явление – "парящие" над морем круизные корабли. Их заметили недалеко от города Лимассол.