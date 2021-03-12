Форум в Давосе удалил упоминание княгини Ольги как 'прародительницы России'

В статье о шести женщинах, которые изменили историю, опубликованной к 8 Марта на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), проводимого ежегодно в Давосе (Швейцария), княгиню Ольгу, правившую Киевской Русью с 945 до 960 год, назвали "прародительницей современной России".

По состоянию на пятницу, 12 марта, имя Ольги вовсе исчезло из текста. На сайте форума объяснили, что удалили упоминание о ней из-за "противоречивых исторических данных".

"Исправление: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание из-за противоречивых исторических данных", – сообщили представители форума.

Напомним, Ольга – княгиня киевская, жена князя Игоря из династии Рюриковичей – первая женщина Киевской Руси, которая приняла христианство. Ольга оставила значительный след в истории тем, что ввела налоговую и административную реформы, организовала опорные пункты киевской власти, хитростями отомстила древлянам за смерть мужа и сожгла город Искоростень.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирный экономический форум в Давосе из-за СOVID-19 перенесли с зимы на лето 2021 года. Организаторы пришли к выводу, что не смогут провести мероприятие в январе 2021 года.