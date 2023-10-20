Фон дер Ляен: 93% техники ХАМАС поступает из Ирана

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что 93% техники, которую сейчас имеют на вооружении террористы группировки ХАМАС, поступает им из Ирана. Она подчеркнула, что это еще одно доказательство того, что против Исламской Республики следует ввести новые санкции.

Выступая в Университете Гудзона в четверг, 19 октября, фон дер Ляен отметила, что риск распространения войны между ХАМАС и Израилем на регион реальный, передает ZN.ua.

Политик призвала к продолжению диалога между Израилем и его соседями.

Также она сказала, что государство-агрессор Россия, ведущее против Украины жестокую войну, и группировка ХАМАС имеют одинаковую сущность. РФ, как и ХАМАС, пытается убить как можно больше невинных людей.

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"Иран, патрон ХАМАС, хочет лишь подпитывать пламя хаоса. Россия, которая является клиентом Ирана во время войны, внимательно за этим наблюдает. Россия и ХАМАС подобны. Как заявил президент Зеленский, "их сущность одна". Обе намеренно ищут невинных гражданских людей, включая младенцев и детей, чтобы убить или захватить в заложники. Это варварский путь ведения войны" – подчеркнула фон дер Ляен.

Она добавила, что если оставить все, как есть, "эта зараза имеет потенциал к распространению, в регионе Европы, по Ближнему Востоку и Индо-Тихоокеанскому региону".

Как сообщал OBOZ.UA, Иран выразил предупреждение Израилю "про руку на спусковом крючке" у арабского сопротивления и заявил о возможности распространения конфликта на другие части Ближнего Востока, кроме сектора Газа. В то же время, США перебросили в регион свой авианосец и дополнительные самолеты.