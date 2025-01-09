Фицо снова пригрозил Украине 'жесткими мерами' из-за прекращения транзита газа из РФ: что на этот раз

Словакия готова ввести жесткие политические и экономические санкции против Украины. Это может произойти в том случае, если Киев и дальше будет блокировать транзит российского газа в Евросоюз.

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Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что после встречи в Брюсселе с главой Европейской комиссии по вопросам энергетики Даном Йоргенсеном, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина не изменит свою позицию, то Братислава примет жесткие меры.

В частности, политик угрожал прекратить аварийную поставку электроэнергии в Украину, когда это необходимо, поскольку Россия продолжает атаковать ее энергосистему, или сократить помощь украинским беженцам.

Также Фицо заявил, что правительство Словакии также может прекратить гуманитарную помощь или воспользоваться своим правом вето на решение ЕС по Украине, настаивая при этом, что оно не хочет усиливать напряженность.

"Нет ничего. Ни международного права, ни санкций, препятствующих транзиту газа через Украину", – сказал он журналистам в Брюсселе.

Кроме того, Фицо заявил, что более высокие цены на энергоносители ударят по конкурентоспособности ЕС.

"Если ущерб для ЕС постоянен, а также ущерб для Словакии, то Словакия предпримет ответные меры", - добавил Фицо.

Согласно данным Еврокомиссии, прекращение поставок газа не повлекло за собой дефицита или роста цен. Однако правительство Фицо подчеркивает, что страна потеряет до 500 миллионов евро доходов от транзита газа, ранее шедшего через Словакию в Чехию и Венгрию.

"Это может показаться не столь значительной суммой, но для такой небольшой страны как Словакия это серьезная потеря, и нам нужно экономить государственные средства", - отметил премьер-министр.

После переговоров Йоргенсен подчеркнул, что Словакия и Еврокомиссия продолжат обсуждать ситуацию на политическом и техническом уровнях.

Что предшествовало

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит газа. Президент Владимир Зеленский заявил, что Фицо, похоже, получил поручение от Путина открыть второй энергетический фронт. Президент напомнил, что потребность Украины в импорте электричества возникла только из-за оккупации Россией Запорожской атомной станции и целенаправленного уничтожения российскими ракетами и "шахедами" значительной части украинской тепловой и гидрогенерации электричества.

Доля Словакии в импорте электричества в Украину – около 19%. Правительство Украины работает с нашими соседями в ЕС, чтобы сберечь необходимый объем поставки электричества. Словакия является частью единого европейского энергорынка и Фицо должен уважать общеевропейские правила, добавил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил о том, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет продолжать ее, однако Украина не прочь транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

Ранее государственный оператор электросетей Словакии SEPS заверил, что продолжит поставлять электроэнергию в Украину. Компания будет соблюдать контракты, заключенные с "Укрэнерго".

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