Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому новую дату и место встречи. Местом проведения встречи может стать Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, вечером 21 января.

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Об этом глава словацкого правительства написал на своей странице в Facebook в пятницу, 17 января по итогам разговора с Олафом Шольцом. Он рассказал немецкому канцлеру, что уже несколько дней его канцелярия предлагает провести совместную встречу с Зеленским во вторник.

"Я сообщил канцлеру Германии, что уже несколько дней мы предлагаем провести совместные переговоры с Зеленским во вторник вечером в Давосе на Всемирном экономическом форуме, где мы оба будем присутствовать. Кроме детского приглашения в Киев, Зеленский еще не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе могла бы прояснить будущее славянско-украинских отношений", – написал он.

Фицо добавил, что пожаловался Шольцу на решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию.

Также он раскритиковал визит словацких депутатов в Киев, заявив, что те "слепо и некритически стоят на украинской стороне и предпочитают украинские интересы словацким".

"Чиновники забыли добавить в свои сообщения из Киева, что в случае захвата власти они обещали президенту Зеленскому поддержать членство Украины в НАТО и присутствие словацких солдат на территории Украины как части западных вооруженных сил, направленных против России. Оба полностью противоречат национально-государственным интересам Словакии", – заявил премьер.

Накануне стало известно, что Фицо отказался ехать в Киев, чтобы поговорить о транзите газа через Украину. Такое предложение в ответ на открытое письмо главы словацкого правительства ранее озвучил Зеленский.

Фицо хотел встретиться с Зеленским недалеко от словацко-украинской границы, чтобы убедить возобновить транзит газа из России. Он надеялся на конструктивный диалог, несмотря на то, что речь идет о доходах РФ, львиная доля которых пойдет на финансирование убийств украинцев, а также на то, что за несколько дней до обнародования упомянутого письма он обозвал Зеленского "нищим и шантажистом".

Президент Украины по "приглашению" ответил встречным предложением и пригласил Фицо в Киев "в пятницу". В этот день глава слова этого правительства в Украине не явился.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский поделился воспоминаниями о том, как на одной из встреч объяснял Роберту Фицо, почему Владимир Путин – это зло. Он вспомнил покушение на Фицо в мае 2024 года, когда в него стреляли и простил ли он нападающего.

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